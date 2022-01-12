Шебекинец вынес из квартир белгородцев инструменты, деньги и драгоценности

Ранее фигурантом дела о краже стал белгородец, который во время прогулки украл из ресторана мойку высокого давления и продал её на автобусной остановке. Житель Прохоровского района унёс со съёмной квартиры в областном центре два телевизора и пылесос — технику он сдал в ломбард. В ещё одном случае трое мужчин в Белгородском районе пытались украсть водонапорную башню.