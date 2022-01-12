Шебекинец вынес из квартир белгородцев инструменты, деньги и драгоценности

Житель Шебекинского горокруга знакомился с белгородцами, устанавливал с ними приятельские отношения, а после напрашивался в гости. Уже в их квартирах мужчина совершал кражи.
Так, у белгородца он забрал инструменты общей стоимостью 7 тыс. рублей. У двух женщин подозреваемый украл деньги и драгоценности на 50 тыс. рублей. Все происшествия случились в сентябре.
35-летнего мужчину задержали. Он уже был судим. Против него завели уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее фигурантом дела о краже стал белгородец, который во время прогулки украл из ресторана мойку высокого давления и продал её на автобусной остановке. Житель Прохоровского района унёс со съёмной квартиры в областном центре два телевизора и пылесос — технику он сдал в ломбард. В ещё одном случае трое мужчин в Белгородском районе пытались украсть водонапорную башню.
В декабре прошлого года в Белгороде украли ящик с пожертвованиями в одном из храмов. Внутри было 100 тыс. рублей. Кражу быстро раскрыли. Полицейские, которые помогли задержать преступников, получили награды из рук митрополита Иоанна на Рождество.