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Шебекинец вынес из квартир белгородцев инструменты, деньги и драгоценности

12 января 12:12
Фото: ИА «Бел.Ру»
Действовал мужчина по одной и той же схеме: знакомился с жертвами, напрашивался в гости и уносил оттуда вещи. Ранее судимый житель региона попал под уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в УМВД.

Житель Шебекинского горокруга знакомился с белгородцами, устанавливал с ними приятельские отношения, а после напрашивался в гости. Уже в их квартирах мужчина совершал кражи.

Так, у белгородца он забрал инструменты общей стоимостью 7 тыс. рублей. У двух женщин подозреваемый украл деньги и драгоценности на 50 тыс. рублей. Все происшествия случились в сентябре.

35-летнего мужчину задержали. Он уже был судим. Против него завели уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее фигурантом дела о краже стал белгородец, который во время прогулки украл из ресторана мойку высокого давления и продал её на автобусной остановке. Житель Прохоровского района унёс со съёмной квартиры в областном центре два телевизора и пылесос — технику он сдал в ломбард. В ещё одном случае трое мужчин в Белгородском районе пытались украсть водонапорную башню.

В декабре прошлого года в Белгороде украли ящик с пожертвованиями в одном из храмов. Внутри было 100 тыс. рублей. Кражу быстро раскрыли. Полицейские, которые помогли задержать преступников, получили награды из рук митрополита Иоанна на Рождество.

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