Три женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

В горбольнице № 2 от ковида умерли местная жительница 1932 года рождения и 60-летний мужчина из Белгородского района. В Борисовской ЦРБ скончалась женщина из Ракитянского района, которой было 59 лет. В Старооскольской окружной больнице умерли двое местных жителей — мужчина 1953 года рождения и женщина, родившаяся в 1949 году.