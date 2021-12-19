Три женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

В горбольнице № 2 от ковида умерли местная жительница 1932 года рождения и 60-летний мужчина из Белгородского района. В Борисовской ЦРБ скончалась женщина из Ракитянского района, которой было 59 лет. В Старооскольской окружной больнице умерли двое местных жителей — мужчина 1953 года рождения и женщина, родившаяся в 1949 году.
Число заболевших увеличилось на 284. В Старом Осколе — на 98, в Белгороде — 97, в Валуйском горокруге — 12, в Грайворонском горокруге — 11.
В ковид-госпиталях лежат 1707 пациентов, из них 59 находится в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Выздоровели 88 человек. Всего с начала пандемии болезнь перенесли 67 542 пациента, а общее число выявленных случаев составило 78 893.