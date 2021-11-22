Ещё семь женщин и трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

Заболели за сутки ещё 342 жителя Белгородской области. В Белгороде зафиксировали 107 новых случаев, в Старом Осколе — 48, в Белгородском районе — 36, в Губкинском горокруге — 20, в Прохоровском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге — по 17.