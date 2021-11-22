Ещё семь женщин и трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

В Старооскольской окружной больнице не смогли пережить болезнь шесть человек: местные мужчины 1952 и 1958 годов рождения и женщины, родившиеся в 1954 и 1969 годах, а также 83-летний и 70-летняя жители Губкина.
В горбольнице № 2 Белгорода умерли жительница областного центра 1945 года рождения и пациентка из Яковлевского горокруга, родившаяся в 1946 году. В областной инфекционной больнице скончалась 81-летняя белгородка, а в Борисовской ЦРБ умерла 70-летняя жительница Грайворонского горокруга.
Заболели за сутки ещё 342 жителя Белгородской области. В Белгороде зафиксировали 107 новых случаев, в Старом Осколе — 48, в Белгородском районе — 36, в Губкинском горокруге — 20, в Прохоровском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге — по 17.
В ковидных госпиталях лежит 3522 пациента, из них 104 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ.
Выздоровели за последние сутки 36 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 69 751 случай заболевания, выздоровели 57 374 пациента.