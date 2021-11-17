«Синей птице» в Белгороде могут безвозмездно передать помещение в районе «Стадиона»

Горсовет Белгорода планирует безвозмездно передать региональной общественной организации «Синяя птица» помещение площадью 465,5 кв. м на проспекте Богдана Хмельницкого, 50. Об этом говорится в соответствующем проекте решения.
Организация может получить это помещение в безвозмездное пользование на десять лет. Если решение будет положительным, в помещении здания в районе остановки «Стадион» организуют комплексный центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям.
БРОО «Синяя птица» создали в июне 2015 года. Организация оказывает помощь детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семьям в регионе.
Напомним, что в этом году безвозмездно передать помещение в Белгороде на пять лет должны были и региональному обществу глухих. Речь шла о нежилом помещении на улице Костюкова, 1а.