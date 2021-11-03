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Больницу в Асбесте и машину врача обстреляли из ружья

3 ноября 2021, 12:58
Фото: е1.ru
По одной из версий, медучреждение и авто врача обстрелял муж одной из пациенток, лечившейся у инфекциониста в больнице. Оказалось, стрелявший обознался и отомстил не тому медику. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным издания, вечером 2 ноября около больницы в Асбесте началась стрельба. Неизвестный выстрелил в припаркованное авто и процедурный кабинет на втором этаже. Никто в результате происшествия не пострадал. Врачи вызвали полицию, наряд прибыл через пять минут, однако стрелявший к тому моменту сбежал.

Когда правоохранители приехали, медики вышли на улицу и осмотрели автомобиль своего коллеги — в нём насчитали 18 пулевых отверстий. Медики написали заявление в полицию, расследование дела продолжается.

Как рассказали работники больницы, возможно, стрелял муж пациентки, которую не удалось спасти. Только обстрелял разгневанный мужчина автомобиль другого врача — анестезиолога-реаниматолога, с которым у них конфликтов не было.

Следствие пока не установило личность преступника, расследование уголовного дела продолжится. Пострадавший врач написал заявление в полицию. Причинённый медику ущерб оценят специалисты.

#Новости#Больница#Стрельба#Происшествия
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