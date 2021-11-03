Больницу в Асбесте и машину врача обстреляли из ружья

По одной из версий, медучреждение и авто врача обстрелял муж одной из пациенток, лечившейся у инфекциониста в больнице. Оказалось, стрелявший обознался и отомстил не тому медику. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным издания, вечером 2 ноября около больницы в Асбесте началась стрельба. Неизвестный выстрелил в припаркованное авто и процедурный кабинет на втором этаже. Никто в результате происшествия не пострадал. Врачи вызвали полицию, наряд прибыл через пять минут, однако стрелявший к тому моменту сбежал. Когда правоохранители приехали, медики вышли на улицу и осмотрели автомобиль своего коллеги — в нём насчитали 18 пулевых отверстий. Медики написали заявление в полицию, расследование дела продолжается. Как рассказали работники больницы, возможно, стрелял муж пациентки, которую не удалось спасти. Только обстрелял разгневанный мужчина автомобиль другого врача — анестезиолога-реаниматолога, с которым у них конфликтов не было. Следствие пока не установило личность преступника, расследование уголовного дела продолжится. Пострадавший врач написал заявление в полицию. Причинённый медику ущерб оценят специалисты.