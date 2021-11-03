Белгородские коммунальщики инсценировали санобработку детской площадки

Во дворе возле Центрального парка коммунальщики обрабатывали от коронавируса детскую площадку. Всё происходящее они снимали на видеокамеру. Процесс съёмок подсмотрели жители Белгорода. Производилась ли полная обработка — не известно.
Напомним, что сегодня, 3 ноября, в своей соцсети руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что получил больше 500 комментариев о качестве дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок. Гладков заявил, что управляющие компании формально подходят к дезинфекции территорий. Такие выводы губернатор Белгородской области сделал после просмотра видео, на которых управляющие компании наводят порядок. По словам губернатора Белгородской области, теперь контролировать работу УК будут власти совместно с жителями.
Помимо этого, в Белгороде начали обрабатывать общественный транспорт. Обработку от коронавируса всех контактных поверхностей проводят каждый день.