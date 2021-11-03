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Белгородские коммунальщики инсценировали санобработку детской площадки

3 ноября 2021, 10:50
Фото: ИА "Бел.Ру"
Видео дезинфекции детской площадки опубликовали в группе «Вконтакте» «Авто Белгород».

Во дворе возле Центрального парка коммунальщики обрабатывали от коронавируса детскую площадку. Всё происходящее они снимали на видеокамеру. Процесс съёмок подсмотрели жители Белгорода. Производилась ли полная обработка — не известно.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, в своей соцсети руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что получил больше 500 комментариев о качестве дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок. Гладков заявил, что управляющие компании формально подходят к дезинфекции территорий. Такие выводы губернатор Белгородской области сделал после просмотра видео, на которых управляющие компании наводят порядок. По словам губернатора Белгородской области, теперь контролировать работу УК будут власти совместно с жителями.

Помимо этого, в Белгороде начали обрабатывать общественный транспорт. Обработку от коронавируса всех контактных поверхностей проводят каждый день.

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#Новости#Коммунальщики#Управляющая компания#Дезинфекция#Детская площадка#Нарочно не придумаешь#Алина Харина#Общество
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