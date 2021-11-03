Белгородские коммунальщики инсценировали санобработку детской площадки

Напомним, что сегодня, 3 ноября, в своей соцсети руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что получил больше 500 комментариев о качестве дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок. Гладков заявил, что управляющие компании формально подходят к дезинфекции территорий. Такие выводы губернатор Белгородской области сделал после просмотра видео, на которых управляющие компании наводят порядок. По словам губернатора Белгородской области, теперь контролировать работу УК будут власти совместно с жителями.