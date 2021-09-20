В Белгородском районе подрядчик на год просрочил выполнение капремонта МКД

Как сообщили в областной прокуратуре, проверку сотрудники ведомства провели после сообщений в СМИ. Согласно договору на проведение капремонта МКД в Майском на улице Садовая, 1, который заключили между Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и ООО «СтройСоюз», работы подрядчик должен был завершить до 1 ноября 2020 года. Планировалось, что исполнитель отремонтирует кровлю, фасад, подвал и инженерные системы.