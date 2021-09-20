В Белгородском районе подрядчик на год просрочил выполнение капремонта МКД

Как сообщили в областной прокуратуре, проверку сотрудники ведомства провели после сообщений в СМИ. Согласно договору на проведение капремонта МКД в Майском на улице Садовая, 1, который заключили между Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и ООО «СтройСоюз», работы подрядчик должен был завершить до 1 ноября 2020 года. Планировалось, что исполнитель отремонтирует кровлю, фасад, подвал и инженерные системы.
Но на момент проверки правоохранителями ремонт кровли завершили только на 90%. При этом имелись замечания: карниз был без облицовки, а водоприёмные воронки и водосточные трубы отсутствовали.
Как сообщили в региональном департаменте ЖКХ, работы по капитальному ремонту крыши завершат только к 31 октября текущего года, то есть спустя год после истечения срока по договору.
Поэтому районная прокуратура внесла представления в адрес подрядчика и заказчика по договору, а также директора управляющей организации. Устранение нарушений взяли на контроль.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройСоюз» зарегистрировано в Старом Осколе в 2011 году. Руководитель и бенефициар — Любовь Шевченко. По итогам ушедшего года чистая прибыль организации составила 379 тысяч рублей.
Договор между фирмой и Фондом ЖКХ на ремонт МКД заключили 30 марта 2020 года. Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей.