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В Белгородском районе подрядчик на год просрочил выполнение капремонта МКД

20 сентября 2021, 15:12
Фото: ИА "Бел.Ру"
Прокуратура Белгородского района внесла представление в адрес подрядчика и заказчика по договору на капремонт многоквартирного дома в Майском. Отремонтировать кровлю, фасад, подвал и инженерные системы должны были до ноября 2020 года. Срок договора закончился, а работы не выполнены до сих пор.

Как сообщили в областной прокуратуре, проверку сотрудники ведомства провели после сообщений в СМИ. Согласно договору на проведение капремонта МКД в Майском на улице Садовая, 1, который заключили между Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и ООО «СтройСоюз», работы подрядчик должен был завершить до 1 ноября 2020 года. Планировалось, что исполнитель отремонтирует кровлю, фасад, подвал и инженерные системы.

Но на момент проверки правоохранителями ремонт кровли завершили только на 90%. При этом имелись замечания: карниз был без облицовки, а водоприёмные воронки и водосточные трубы отсутствовали.

Как сообщили в региональном департаменте ЖКХ, работы по капитальному ремонту крыши завершат только к 31 октября текущего года, то есть спустя год после истечения срока по договору.

Поэтому районная прокуратура внесла представления в адрес подрядчика и заказчика по договору, а также директора управляющей организации. Устранение нарушений взяли на контроль.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройСоюз» зарегистрировано в Старом Осколе в 2011 году. Руководитель и бенефициар — Любовь Шевченко. По итогам ушедшего года чистая прибыль организации составила 379 тысяч рублей.

Договор между фирмой и Фондом ЖКХ на ремонт МКД заключили 30 марта 2020 года. Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей.

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