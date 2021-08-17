В Белгородской области сестра умершего инвалида просила лишить его жену наследства

Родная сестра умершего брата обратилась с иском в суд к супруге покойника. Женщина просила исключить жену из числа наследников. Истица отметила, что усопший был инвалидом первой группы. Перед смертью он не оставил завещания на имущество, а его жена часто с ним конфликтовала, не вела общее хозяйство, не ухаживала за ним и материально не поддерживала, несмотря на нуждаемость в уходе.