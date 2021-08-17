В Белгородской области сестра умершего инвалида просила лишить его жену наследства

Родная сестра умершего брата обратилась с иском в суд к супруге покойника. Женщина просила исключить жену из числа наследников. Истица отметила, что усопший был инвалидом первой группы. Перед смертью он не оставил завещания на имущество, а его жена часто с ним конфликтовала, не вела общее хозяйство, не ухаживала за ним и материально не поддерживала, несмотря на нуждаемость в уходе.
Ещё при жизни мужчина подал заявление о расторжении брака, но развестись не успел. Хоронила умершего его сестра. В ходе судебного заседания супруга просила суд в иске отказать.
Со своей стороны сестра приложила к делу копии заявления о расторжении брака, медицинскую документацию из истории болезни умершего, квитанции об оплате коммунальных услуг, товарные и кассовые чеки об оплате ритуальных услуг и поминального обеда.
Выслушав стороны и свидетелей, суд отказал истице в иске. Судья посчитал, что доказательств недостаточно, чтобы признать вдову недостойным наследником.
Решение не вступило в законную силу.