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В Белгородской области сестра умершего инвалида просила лишить его жену наследства

17 августа 2021, 15:16
Фото: pixabay.com
В суд обратилась жительница Корочанского района. Женщина просила лишить жену её покойного брата права на наследство. Суд белгородке отказал, поскольку усопший не успел развестись с нынешней вдовой, сообщили в пресс-службе Новооскольского районного суда.

Родная сестра умершего брата обратилась с иском в суд к супруге покойника. Женщина просила исключить жену из числа наследников. Истица отметила, что усопший был инвалидом первой группы. Перед смертью он не оставил завещания на имущество, а его жена часто с ним конфликтовала, не вела общее хозяйство, не ухаживала за ним и материально не поддерживала, несмотря на нуждаемость в уходе.

Ещё при жизни мужчина подал заявление о расторжении брака, но развестись не успел. Хоронила умершего его сестра. В ходе судебного заседания супруга просила суд в иске отказать.

Со своей стороны сестра приложила к делу копии заявления о расторжении брака, медицинскую документацию из истории болезни умершего, квитанции об оплате коммунальных услуг, товарные и кассовые чеки об оплате ритуальных услуг и поминального обеда.

Выслушав стороны и свидетелей, суд отказал истице в иске. Судья посчитал, что доказательств недостаточно, чтобы признать вдову недостойным наследником.

Решение не вступило в законную силу.

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