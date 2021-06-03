Похищенный Audi белгородца пришлось выпиливать из чужого гаража (видео)

В отдел полиции № 3 Белгорода обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропал Audi A6, который оценивается на момент пропажи в 400 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого 33-летнего белгородца. По предварительным данным, мужчина прогуливался по улицам города в поисках наживы и на парковке у рынка заметил автомобиль с ключом в замке зажигания.
Дверь тоже оказалась незапертой. Угонщик сел в машину и уехал. Иномарку он спрятал в гараже. Его дверь вскрывали с помощью сотрудников МЧС. Автомобиль вернули владельцу.
На подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.