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Похищенный Audi белгородца пришлось выпиливать из чужого гаража (видео)

3 июня 2021, 14:52
Фото: кадр из видео пресс-службы УМВД по Белгородской области
У жителя Белгорода угнали Audi A6, который он оставил с ключом в замке зажигания. Машину нашли в гараже угонщика. Двери вскрывали сотрудники МЧС с помощью пилы.

В отдел полиции № 3 Белгорода обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропал Audi A6, который оценивается на момент пропажи в 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого 33-летнего белгородца. По предварительным данным, мужчина прогуливался по улицам города в поисках наживы и на парковке у рынка заметил автомобиль с ключом в замке зажигания.

Дверь тоже оказалась незапертой. Угонщик сел в машину и уехал. Иномарку он спрятал в гараже. Его дверь вскрывали с помощью сотрудников МЧС. Автомобиль вернули владельцу.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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