Число умерших от коронавируса в Белгородской области достигло 660 человек

Всего в Белгородской области насчитывают 37 744 случая заражения коронавирусом. 67 из них произошли за последние сутки. В Старооскольском городском округе число заболевших за сутки выросло до 35 человек. В областном центре, как и вчера, прибавилось десять новых пациентов.
В Алексеевском горокруге коронавирус обнаружили сразу у 11 человек, в Губкинском — у пяти. В Белгородском районе выявили два случая заражения за сутки. В Шебекинском и Валуйском горокругах, а также в Прохоровском и Ровеньском районе заболели по одному жителю.
Выздоровели за день сразу 130 белгородцев. Это практически в два раза больше, чем число заболевших. Всего вирус победили 33 343 местных жителя.
Число летальных исходов в регионе достигло 660. За последние сутки погиб с подтверждённым коронавирусом мужчина — староосколец 1949 года рождения. Он проходил лечение в местной окружной больнице.
Госпитализированы в Белгородской области 926 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 26 белгородцев.