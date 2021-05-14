Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число умерших от коронавируса в Белгородской области достигло 660 человек

14 мая 2021, 11:15
Фото: Бел.Ру
Оперштаб по коронавирусу в регионе обновил статистику на 14 мая.

Всего в Белгородской области насчитывают 37 744 случая заражения коронавирусом. 67 из них произошли за последние сутки. В Старооскольском городском округе число заболевших за сутки выросло до 35 человек. В областном центре, как и вчера, прибавилось десять новых пациентов.

В Алексеевском горокруге коронавирус обнаружили сразу у 11 человек, в Губкинском — у пяти. В Белгородском районе выявили два случая заражения за сутки. В Шебекинском и Валуйском горокругах, а также в Прохоровском и Ровеньском районе заболели по одному жителю.

Выздоровели за день сразу 130 белгородцев. Это практически в два раза больше, чем число заболевших. Всего вирус победили 33 343 местных жителя.

Число летальных исходов в регионе достигло 660. За последние сутки погиб с подтверждённым коронавирусом мужчина — староосколец 1949 года рождения. Он проходил лечение в местной окружной больнице.

Госпитализированы в Белгородской области 926 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 26 белгородцев.

Материалы по теме
Среди привитых белгородцев зарегистрировали случаи заражения коронавирусомБелгородские учёные создали линию чувствительных к коронавирусу мышейВ трёх колониях Белгородской области запретили свидания из-за коронавируса
#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18