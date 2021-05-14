Число умерших от коронавируса в Белгородской области достигло 660 человек

В Алексеевском горокруге коронавирус обнаружили сразу у 11 человек, в Губкинском — у пяти. В Белгородском районе выявили два случая заражения за сутки. В Шебекинском и Валуйском горокругах, а также в Прохоровском и Ровеньском районе заболели по одному жителю.