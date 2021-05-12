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Белгородская инфекционка купила автомобиль почти за миллион рублей

12 мая 2021, 04:30
Фото: Бел.Ру
Инфекционная клиническая больница имени Е. Н. Павловского заключила договор на поставку легкового автомобиля. Стоимость отечественного авто оценивается в 948,9 тыс. рублей.

На сайте госзакупок появилась позиция на закупку легкового автомобиля. Единственным участником электронного аукциона стало ООО «Авалон», которое согласилось предоставить новое отечественное авто стоимостью 948,9 тыс. рублей. Стоит отметить, что к отечественным автомобилям зачастую относят не только российские марки, но и зарубежные, если сам автомобиль собран на территории РФ. В данном конкретном случае заказчик захотел приобрести автомобиль Lada 2021 года выпуска.

Деньги на приобретение автомобиля взяли из областного бюджета на 2021 год. Машину должны предоставить в распоряжение заказчика не позднее 31 июля 2021 года.

В характеристиках машины указано, что она должна быть на бензиновом двигателе и с автоматической коробкой передач. Седан должен быть окрашен в белый цвет, передние тормоза должны быть дисковыми и вентилируемыми.

Автомобиль можно заправлять бензином с октановым числом 92. При этом на каждую сотню километров пути по городу расход топлива не должен превышать 9,3 литра. В смешанном цикле за то же расстояние машина должна расходовать 7,1 литра бензина.

В машине также должны быть фронтальные подушки безопасности, система помощи при подъёме в гору, система «Эра ГЛОНАСС». Картер должен быть защищён стальной пластиной. Из опций комфорта указали подогрев передних сидений, климат-контроль и мультимедийную систему.

ООО «Авалон» зарегистрировано в Белгороде в 2012 году. Компания занимается розничной торговлей автотранспортными средствами и легковыми автомобилями в специализированных магазинах. Генеральным директором предприятия числится Алексей Васильев.

В 2020 году компания выручила от продажи 1,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 33,8 млн рублей. Уставный капитал компании превышает 10 млн рублей, а работают на предприятии в среднем 56 человек.

В 2021 году компания успела поучаствовать в восьми процедурах закупок и заключила два контракта на общую сумму в 2 млн рублей.

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