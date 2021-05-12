Белгородская инфекционка купила автомобиль почти за миллион рублей

На сайте госзакупок появилась позиция на закупку легкового автомобиля. Единственным участником электронного аукциона стало ООО «Авалон», которое согласилось предоставить новое отечественное авто стоимостью 948,9 тыс. рублей. Стоит отметить, что к отечественным автомобилям зачастую относят не только российские марки, но и зарубежные, если сам автомобиль собран на территории РФ. В данном конкретном случае заказчик захотел приобрести автомобиль Lada 2021 года выпуска.
Деньги на приобретение автомобиля взяли из областного бюджета на 2021 год. Машину должны предоставить в распоряжение заказчика не позднее 31 июля 2021 года.
В характеристиках машины указано, что она должна быть на бензиновом двигателе и с автоматической коробкой передач. Седан должен быть окрашен в белый цвет, передние тормоза должны быть дисковыми и вентилируемыми.
Автомобиль можно заправлять бензином с октановым числом 92. При этом на каждую сотню километров пути по городу расход топлива не должен превышать 9,3 литра. В смешанном цикле за то же расстояние машина должна расходовать 7,1 литра бензина.
В машине также должны быть фронтальные подушки безопасности, система помощи при подъёме в гору, система «Эра ГЛОНАСС». Картер должен быть защищён стальной пластиной. Из опций комфорта указали подогрев передних сидений, климат-контроль и мультимедийную систему.
ООО «Авалон» зарегистрировано в Белгороде в 2012 году. Компания занимается розничной торговлей автотранспортными средствами и легковыми автомобилями в специализированных магазинах. Генеральным директором предприятия числится Алексей Васильев.
В 2020 году компания выручила от продажи 1,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 33,8 млн рублей. Уставный капитал компании превышает 10 млн рублей, а работают на предприятии в среднем 56 человек.
В 2021 году компания успела поучаствовать в восьми процедурах закупок и заключила два контракта на общую сумму в 2 млн рублей.