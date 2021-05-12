Белгородская инфекционка купила автомобиль почти за миллион рублей

На сайте госзакупок появилась позиция на закупку легкового автомобиля. Единственным участником электронного аукциона стало ООО «Авалон», которое согласилось предоставить новое отечественное авто стоимостью 948,9 тыс. рублей. Стоит отметить, что к отечественным автомобилям зачастую относят не только российские марки, но и зарубежные, если сам автомобиль собран на территории РФ. В данном конкретном случае заказчик захотел приобрести автомобиль Lada 2021 года выпуска.