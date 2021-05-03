Белгородский чиновник отправится под суд за взяточничество и мошенничество

Бывший чиновник администрации Белгорода отправится под суд за то, что получал взятки и закрывал глаза на торговлю без сопутствующих разрешений. По версии следствия, дело происходило с мая по октябрь 2019 года. Чиновник получил от индивидуальных предпринимателей денег на общую сумму в 270 тыс. рублей. За эти средства он должен был закрыть глаза на административные правонарушения и разрешить торговать без оформления сопутствующих документов.
Также с предпринимателей он получал деньги за оформление документов и сопровождение беспрепятственной деятельности. Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало дело в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, редакция «Бел.Ру» готовила материал о нечистых на руку госслужащих и анализировала коррупцию в структурах региональной власти. Также оказалось, что кроме чиновников в регионе семь госслужащих попали в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия.