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Две белгородки умерли от коронавируса за сутки

5 апреля 2021, 11:16
Фото: Бел.Ру
Оперштаб по коронавирусу Белгородской области обновил статистику на 5 апреля.

Заболели за сутки в регионе 84 человека, всего вирус затронул 34 704 жителя области. Центром заболеваемости в этот день стал Белгород — 24 новых пациента. В Старом Осколе прибавилось 15 заражённых. В Белгородском районе носителями стали ещё 13 человек, а в Губкинском горокруге — десять. В остальных районах и горокругах региона число заболевших не превышает пяти.

Выздоровели в период 4 апреля всего 17 жителей области, а за весь период пандемии — 30 614.

Погибли за день с коронавирусом в Белгородской области две женщины. Одна из них — жительница Старооскольского горокруга 1970 года рождения. Она была пациенткой местной окружной больницы. Вторая умершая белгородка — жительница Яковлевского горокруга 1941 года, лечилась в областной инфекционной клинической больнице.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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