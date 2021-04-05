Две белгородки умерли от коронавируса за сутки

Заболели за сутки в регионе 84 человека, всего вирус затронул 34 704 жителя области. Центром заболеваемости в этот день стал Белгород — 24 новых пациента. В Старом Осколе прибавилось 15 заражённых. В Белгородском районе носителями стали ещё 13 человек, а в Губкинском горокруге — десять. В остальных районах и горокругах региона число заболевших не превышает пяти.
Выздоровели в период 4 апреля всего 17 жителей области, а за весь период пандемии — 30 614.
Погибли за день с коронавирусом в Белгородской области две женщины. Одна из них — жительница Старооскольского горокруга 1970 года рождения. Она была пациенткой местной окружной больницы. Вторая умершая белгородка — жительница Яковлевского горокруга 1941 года, лечилась в областной инфекционной клинической больнице.