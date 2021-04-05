Две белгородки умерли от коронавируса за сутки

Заболели за сутки в регионе 84 человека, всего вирус затронул 34 704 жителя области. Центром заболеваемости в этот день стал Белгород — 24 новых пациента. В Старом Осколе прибавилось 15 заражённых. В Белгородском районе носителями стали ещё 13 человек, а в Губкинском горокруге — десять. В остальных районах и горокругах региона число заболевших не превышает пяти.