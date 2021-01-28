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В Белгородской области от ковида за сутки скончались три женщины и двое мужчин

28 января 2021, 09:23
Фото: ИА «Бел.Ру»
Прибавилось за минувший день 172 заражённых, сообщили в региональном оперштабе. Наибольший суточный прирост показали Белгород и Старый Оскол. В тяжёлом состоянии находятся 48 пациентов.

В регионе умерли ещё пять человек с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Скончались две женщины из Старооскольского горокруга 1939 и 1952 г. р., а также жительница Валуйского горокруга 1983 г. р. Все они лечились в Старооскольской окружной больнице.

Умерли двое мужчин — житель Грайворонского горокруга 1940 г. р., который был пациентом горбольницы № 2, а также житель Губкинского горокруга 1949 г. р., лечившийся в Шебекинской ЦРБ.

Общее число жертв в Белгородской области увеличилось до 357.

Выписали по выздоровлении за сутки 187 пациентов. Всего в регионе от коронавируса избавились 22 619 человек.

Продолжают лечение в больницах 1026 заражённых, амбулаторно — 2932. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 48 пациентов.

За прошедший день заболевших в регионе стало больше на 172 человека. Прирост показали Белгород (+49), Старооскольский (+47), Валуйский (+12) и Губкинский (+10) горокруга. Пациентов за сутки не прибавилось в Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — от одного до девяти новых заражённых.

На 28 января в Белгородской области зарегистрировали 26 934 случая заболевания.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на прививку от коронавируса записались 18 266 человек (+1830 за сутки). Двукратно прошли вакцинацию 1450 белгородцев, получили один компонент — 9551.

По данным федерального штаба, в России за день прибавилось 19 138 заболевших. Всего зарегистрировали 3 793 810 случаев подтверждённого ковида.

Выписали по выздоровлении за сутки 26 775 граждан, всего — 3 229 258.

Инфекция привела к летальному исходу ещё 575 пациентов. С начала пандемии в стране зарегистрировали 71 651 умершего.

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