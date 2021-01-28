В Белгородской области от ковида за сутки скончались три женщины и двое мужчин

В регионе умерли ещё пять человек с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Скончались две женщины из Старооскольского горокруга 1939 и 1952 г. р., а также жительница Валуйского горокруга 1983 г. р. Все они лечились в Старооскольской окружной больнице.