Что известно о сгоревшем под Белгородом строящемся ресторане

Под Белгородом сгорел строящийся ресторанный комплекс со стилизованной камышовой крышей. Разработкой проекта занималось ГУП «Белгородоблпроект», эта же компания и строила комплекс. Руководителем на паспорте объекта был указан Александр Казаков.
Слобожанский центр должен был находиться в густом сосновом лесу на берегу Белгородского водохранилища. Напротив него, через реку, располагается Пикник-парк, так что место должно было стать крайне привлекательным для отдыхающих белгородцев. Комплекс был рассчитан на 120 посадочных мест, в нём планировались два зала, один из которых с камином, а также банкетный зал с выходом в лес. Кадастровая стоимость участка в 2018 году оценивалась в 32 млн рублей.
Площадь застройки должна была составить 1550 кв. м, а всё строительство планировали завершить к концу 2020 года. Проект не успели достроить, а ночью 29 декабря на объекте произошёл пожар, который уничтожил весь прогресс. Пожарные боролись с огнём больше трёх часов.
О пожаре в диспетчерскую службу сообщили в 1:48. Локализацию пожара объявили в 2:43, открытый огонь ликвидировали в 3:33, а полностью справились с возгоранием в пять часов утра. Причину пожара устанавливают, от огня никто не пострадал.
По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергопроммаш» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Уставный капитал компании составляет 150 тыс. рублей. В системе указана выручка от продажи за 2018 год, она равнялась 595 тыс. рублей. Правда, за этот же год чистый убыток предприятия составил 290 тыс. рублей. В сотрудниках ООО на конец 2019 года числился один человек.
Основной деятельностью компании является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Руководителем предприятия указан Александр Казаков. Ранее он занимал пост начальника управления капитального строительства администрации Корочанского района.