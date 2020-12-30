Что известно о сгоревшем под Белгородом строящемся ресторане

Слобожанский центр должен был находиться в густом сосновом лесу на берегу Белгородского водохранилища. Напротив него, через реку, располагается Пикник-парк, так что место должно было стать крайне привлекательным для отдыхающих белгородцев. Комплекс был рассчитан на 120 посадочных мест, в нём планировались два зала, один из которых с камином, а также банкетный зал с выходом в лес. Кадастровая стоимость участка в 2018 году оценивалась в 32 млн рублей.