Андрей Пеньков: Мы строим компанию ХХI века

Posted 24 декабря 2020,, 06:16
Published 24 декабря 2020,, 06:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О результатах работы «Росгосстраха» в Белгородской области за 9 месяцев текущего года и планах на будущее рассказывает директор филиала Андрей Викторович Пеньков.
В канун Нового года как «чувствует себя» филиал и компания «Росгосстрах» в целом?
Пандемия, конечно же, внесла в жизнь компании и филиала свои коррективы. Общение с людьми – а это основа работы страховщика – из-за ограничительных мер стало весьма непростым. Но мы быстро перестроились и адаптировались к работе в нестандартных условиях: в кратчайшие сроки пересмотрели все бизнес-процессы, разработали эффективные алгоритмы работы с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Хочу с удовлетворением отметить, что «Росгосстрах» на протяжении всего года демонстрирует устойчивый рост бизнеса по основным видам страхования. Собранная в январе-сентябре этого года премия составила 63,8 млрд рублей, что на 9% выше показателя 2019 года. Чистая прибыль за три квартала составила 6,5 млрд рублей. И неслучайно рейтинговое агентство «Эксперт РА» в августе повысило рейтинг финансовой надёжности «Росгосстраха» до уровня ruAA со стабильным прогнозом. А авторитетное международное агентство S&P Global Ratings в октябре повысило и в декабре подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг компании на уровне «BB» (прогноз по рейтингам стабильный).
Если же говорить о работе филиала в Белгородской области, то, несмотря на эпидемиологические и экономические факторы, за девять месяцев 2020-го сборы превысили 556,5 млн рублей, что позволяет нам быть в числе лидеров в регионе.
Пользуясь, случаем, хочу высказать слова признательности агентам, менеджерам и руководителям подразделений за отличную работу. И особенно отметить наших ветеранов, которые своим трудом заложили прочный фундамент наших нынешних результатов.
За счёт чего удаётся удерживать высокую планку?
За счёт очень серьёзных структурных изменений в компании, разработки современных востребованных страховых продуктов, расширения сервисной составляющей, а также революции в сфере IT и digital как в части продаж, так и, что особенно важно, в урегулировании убытков. В масштабах страны «Росгосстрах» предоставляет клиентам широкие возможности дистанционного взаимодействия с компанией, как по вопросам страхования, так и урегулирования убытков. Все основные розничные страховые продукты «Росгосстраха» можно приобрести онлайн на сайте www.RGS.ru
В Белгородской области работает 15 наших структурных подразделений. Даже в небольших населённых пунктах есть агенты «Росгосстраха». Т.е. мы работаем в шаговой доступности для белгородцев.
Оптимально для клиентов компании в области выстроена и система урегулирования убытков — за 9 месяцев текущего года «Росгосстрах» в Белгородской области выплатил своим клиентам более 250 млн рублей возмещения по страховым случаям.
«Росгосстрах» всегда считался именно народной компанией, т.е. ориентированной в первую очередь на работу с гражданами…
Он и сейчас остаётся такой компанией. По историческим для «Росгосстраха» направлениям бизнеса — страхованию жилья и имущества граждан, а также моторному страхованию — наш филиал, как и вся компания, продолжает активную работу. В Белгородской области сохраняется устойчивый спрос на страхование недвижимого имущества, важным направлением деятельности филиала остаётся и автострахование.
На фоне пандемии стали ли жители Белогорья чаще интересоваться медицинским страхованием?
Безусловно, это одно из самых динамичных направлений нашей работы. Благодаря новым продуктам и опциям наши земляки могут сегодня получить необходимую помощь и консультации.
Флагманский продукт – «Финансовый иммунитет», покрывающий риски диагностирования заболевания коронавирусной инфекцией и ухода из жизни в результате этого заболевания. В первом случае страховая выплата клиенту составит 50 тыс. рублей единовременно, во втором — предусмотрена выплата 500 тыс. рублей.
Как известно, COVID-19 известен своими осложнениями, которые могут потребовать даже более длительного и дорогостоящего лечения, нежели сам вирус. Поэтому «Росгосстрах» разработал для своих клиентов программу «Восстанови здоровье» по реабилитации после перенесённого заболевания. Эта услуга подразумевает квалифицированную медицинскую помощь в специализированных клиниках для тех, у кого болезнь проходила тяжело.
Сегодня многие страховщики, и в том числе «Росгосстрах», предлагают свои продукты и услуги онлайн. Значит ли это, что классическое страхование, когда к клиенту приходит агент и заключает договор, уходит в прошлое?
Люди же все очень разные. Молодым ближе digital. Тем, кто постарше, важно общаться с агентом. Фактор человечности по-прежнему играет огромную роль.
С другой стороны, большинство наших страховых агентов используют смартфоны и другие мобильные устройства, успешно освоили дистанционные продажи. Мы хотим, чтобы агенты по-новому смотрели на свою работу, использовали современные технологии, гаджеты, онлайн-платформы. «Росгосстрах» предоставляет им такую возможность — наше новая платформа «Агентология» для дистанционных продаж, например, становится всё более популярным инструментом, и уже многие успешно пользуются ею.
Все изменения, происходящие в компании, подразумевают развитие и укрепление агентского корпуса — особой гордости и компании, и нашего филиала, в котором работает 253 агента! И могу вас заверить: это — команда высококлассных профессионалов, хорошо знающих и, главное, любящих свою работу.
Какие планы у компании в целом и у филиала в частности?
«Росгосстрах» — старейшая и самая известная в стране российская страховая компания. В следующем году мы отмечаем свое 100-летие! При этом «Росгосстрах» сегодня – это современная и высокотехнологичная страховая компания, отвечающая требованиям ХХI века. Нам доверяют миллионы россиян. Поэтому будем работать и развиваться дальше.
В 2021 году наша агентская сеть наряду с традиционными видами страхования будет уделять повышенное внимание медицинским «коробочным» продуктам, где сервисная составляющая максимально понятна потребителю. Больше внимание будем уделять страхованию имущества и жизни граждан.
Мы намерены углублять взаимодействие с нашими партнёрами (автодилерами, финансовыми институтами), а также корпоративными клиентами-юридическими лицами. Данному направлению в филиале уделяется значительное внимание. Так, темпы роста сборов страховой премии только в партнёрском канале продаж за 9 месяцев текущего года составили более 233%.
Что бы вы хотели сказать читателям в канун Нового года?
Хочу поздравить всех жителей нашей области, наших страхователей, партнёров, коллег, а также всю замечательную команду белгородского филиала «Росгосстраха» с наступающим Новым 2021 годом, пожелать крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!