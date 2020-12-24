Андрей Пеньков: Мы строим компанию ХХI века

Хочу с удовлетворением отметить, что «Росгосстрах» на протяжении всего года демонстрирует устойчивый рост бизнеса по основным видам страхования. Собранная в январе-сентябре этого года премия составила 63,8 млрд рублей, что на 9% выше показателя 2019 года. Чистая прибыль за три квартала составила 6,5 млрд рублей. И неслучайно рейтинговое агентство «Эксперт РА» в августе повысило рейтинг финансовой надёжности «Росгосстраха» до уровня ruAA со стабильным прогнозом. А авторитетное международное агентство S&P Global Ratings в октябре повысило и в декабре подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг компании на уровне «BB» (прогноз по рейтингам стабильный).