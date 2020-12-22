Как правильно ходить и падать при гололёде

В гололёд, по советам травматологов, выходить на улицу не стоит. Но если всё-таки пришлось, выбрать следует более безопасный путь. В тёмное время суток необходимо ходить там, где светло, меньше льда, а дорожки посыпаны песком. Если на пути следования необходимо подниматься по лестнице, необходимо держаться за поручни. А при сильном гололёде сначала вставать на каждую ступеньку обеими ногами и лишь потом — на следующую.