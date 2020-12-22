Как правильно ходить и падать при гололёде

В гололёд, по советам травматологов, выходить на улицу не стоит. Но если всё-таки пришлось, выбрать следует более безопасный путь. В тёмное время суток необходимо ходить там, где светло, меньше льда, а дорожки посыпаны песком. Если на пути следования необходимо подниматься по лестнице, необходимо держаться за поручни. А при сильном гололёде сначала вставать на каждую ступеньку обеими ногами и лишь потом — на следующую.
При ходьбе не нужно слишком высоко поднимать ноги. Передвигаться следует, как лыжник – небольшими скользящими шагами, наступая на всю подошву, стараясь обходить места с наклонной поверхностью. Не нужно держать руки в карманах, потому что при падении у человека не хватит времени на то, чтобы их вынуть.
Обувь должна быть нескользкой, устойчивой, лучше с резиновой или рифлёной подошвой. А вот от высоких каблуков нужно отказаться. Если же подошва обуви скользкая, можно прибрести шипованные насадки — ледоходы или использовать обычный лейкопластырь. Его можно наклеить на подошву крест-накрест или лесенкой.
Если пройти по льду безопасно не удалось, падать нужно правильно. Существует несколько техник падения, позволяющих смягчить удар и избежать серьёзных травм.
Чтобы уменьшить высоту, необходимо присесть во время падения. А чтобы мышцы запомнили это движение, регулярно необходимо выполнять упражнения на приседание дома.
Самое безопасное положение тела при падении в гололёд — это поза эмбриона. Голову следует втянуть в плечи, подбородок прижать к груди, а локти — к туловищу. В идеале можно закрыть голову руками. Ноги следует согнуть в коленях.
Безопаснее всего падать в гололёд на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки. Но это правило не подходит пожилым людям. Потому что, как правило, именно таким образом они получают перелом шейки бедра.