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В этом сюжете собраны публикации журналистов Бел.Ру с авторской графикой, поясняющей текст.

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2024
Пять секретов Hamster Kombat: как кликать хомяка и зарабатывать в игре миллионы монет
Игра Hamster Kombat только набирает популярность. В данном материале Бел.Ру расскажет, как «фармить» монеты в приложении быстрее всего.
10 июня, 16:07
2022
Рыба и груша: какую начинку для вареников делают в Белгородской области
13 января 2022, 09:33
2021
От стандарта до виллы: какие коттеджи строят в посёлке «Лазурное» под Белгородом
16 декабря 2021, 12:44
Какие выплаты положены белгородцам в связи со смертью родственника
3 декабря 2021, 09:36
ООО «Экостройматериалы» - надёжный поставщик и выгодный деловой партнёр
28 мая 2021, 10:29
Как успеть всё и не отстать от жизни: инновационные технологии Сбера
23 апреля 2021, 06:55
Заметки для туристов: ковид-ограничения в странах мира
20 апреля 2021, 07:22
Зеркало, сон и свеча: топ простых гаданий на Рождество
6 января 2021, 10:00
Чтобы голова не болела: народные средства от похмелья
1 января 2021, 05:00
2020
Куда уходят деньги: белгородский бизнес с заграничной «пропиской»
Часть компаний, которые зарегистрированы в Белгородской области, принадлежат далеко не всегда региональным владельцам.
14 августа 2020, 11:27
Как выбрать спелый арбуз
10 августа 2020, 08:16
Закон о тишине: как это работает в Белгородской области
3 июля 2020, 10:21
Бесплатный сервис для просмотра ТВ от компании Wifire стал доступен белгородцам
22 июня 2020, 12:17
Медпомощь по полису ОМС во время COVID-19: новые возможности и ограничения
11 июня 2020, 09:15
2019
Как вытащить мишуру из кошки и пережить новогодние праздники
31 декабря 2019, 09:00
Что делать при подозрении на отравление пчёл пестицидами? Разбор
22 августа 2019, 15:30
Где лучшие места для жарки шашлыка в Белгороде? Выбирал Тайный покупатель
2 августа 2019, 14:00
Успеть за пять часов
1 февраля 2019, 08:00
2018
Праздник к нам приходит!
18 декабря 2018, 13:25
Разберёмся в деталях: что такое КУТО ВДГО/ВКГО и АДО
14 августа 2018, 13:31

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