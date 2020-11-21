Гороскоп на воскресенье, 22 ноября: что сулят звёзды знакам зодиака

В этот день в поисках союзников и друзей вам не будет равных. А некоторые смогут найти верных спутников жизни. Чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих, не нужно особых усилий. Всё будет проходить естественно и непринуждённо. А вот внимания к мелким деталям не будет. Придётся постараться, чтобы довести начатое до конца.
Не нужно откладывать в долгий ящик все свои дела. Начало дня очень удачное, но с течением времени влияние позитивных тенденций снижается. Поэтому к новым делам нужно приступать с утра — успех их выполнения повысится в разы. Ближе к вечеру следует сосредоточиться на финансовых вопросах. Возможны незапланированные расходы.
День будет удачным для работы и учёбы. Близнецы смогут легко найти общий язык с окружающими и даже с теми, кто не отличается дружелюбием. Возможно, вы встретите давних знакомых. Это шанс восстановить давно утерянные связи. А вот с деньгами нужно быть осторожнее. Не исключены потери.
У Раков день начнётся как никогда лучше. Поэтому можно смело приступать к осуществлению мечты. В этот день нужно положиться на интуицию, которая точно подскажет, как нужно вести себя, чтобы получить долгожданный результат. А вот в отношениях важна разборчивость. Не нужно доверять всем, кто что-то обещает.
Это благоприятный день для перемен. Можно смело приступать к важным делам и реализовывать проекты. Львы с лёгкостью добьются успеха, найдут союзников, которые помогут в осуществлении всех планов. Нужно следить за здоровьем и избегать переутомления. Не нужно заниматься спортом во второй половине дня. Лучше посвятить её отдыху.
Дев ждут трудности в начале дня. Однако не нужно тревожиться, всё станет на свои места. Не стоит отказываться от намеченных планов. Могут появиться разногласия со старыми знакомыми, но достичь компромисса будет несложно. Во второй половине дня будет преобладать влияние позитивных тенденций. Это время подходит для дружеских и деловых встреч.
В этот день для достижения хороших результатов нужно проявить настойчивость. Что касается идей, можно поделиться ими с окружающими. Возможно, отношения, которые начнутся завтра в качестве деловых, перерастут в дружеские или даже романтические. Во второй половине дня на первый план выйдут семейные дела. Могут напомнить о себе какие-то давние проблемы, придётся сосредоточиться на их решении.
У Скорпионов получится решить вопросы, которые их мучили долгое время. Возможно, они поймут, что прежде не замечали чего-то важного, поэтому и не могли найти ответы на все вопросы. День отлично подойдёт для общения «без галстуков». Это время для поиска новых знакомых, на которых удастся произвести хорошее впечатление. Не исключено начало необычных романтических историй.
День будет удачным и плодотворным. Не всё будет даваться легко, но Стрельцы смогут проявить настойчивость. Вероятны приятные знакомства, которые могут положить начало романтическим отношениям при желании. Вторая половина дня порадует новостями, касающимися ваших близких людей. Будет возможность укрепить семейные связи, помочь родственнику, оказавшемуся в сложной ситуации.
Стоит быть осторожнее с деньгами, особенно в первой половине дня. Козероги в этот день будут склонны к легкомыслию и расточительности, поэтому есть вероятность потратить большие деньги на пустяки. Нужно подумать дважды, прежде чем заключать сделки. Что касается остального, день будет достаточно благоприятным. Вечером будет возможность помочь людям, которые вам дороги, поддержать близких.
В этот день не нужно суетиться и спешить, лучше действовать по плану. Это не самое подходящее время для импровизаций и спонтанных решений. Браться за что-то новое стоит, если вы рассчитываете исключительно на собственные силы. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Общение с близкими людьми радует, вы легко находите общий язык.
День сложится удачно, если Рыбы не будут торопиться. Не всегда события развиваются так быстро, как хотелось бы. Порой вместо того, чтобы действовать решительно и добиваться своего, приходится выжидать, затаившись, и наблюдать за тем, что делают другие. Сначала это может раздражать, а потом даже понравится: вы заметите много интересного, сделаете правильные выводы из чужих ошибок.