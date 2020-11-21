Гороскоп на воскресенье, 22 ноября: что сулят звёзды знакам зодиака

День сложится удачно, если Рыбы не будут торопиться. Не всегда события развиваются так быстро, как хотелось бы. Порой вместо того, чтобы действовать решительно и добиваться своего, приходится выжидать, затаившись, и наблюдать за тем, что делают другие. Сначала это может раздражать, а потом даже понравится: вы заметите много интересного, сделаете правильные выводы из чужих ошибок.