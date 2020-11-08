Байден пообещал искоренить расизм в США

Джозеф Байден выступил в субботу в штате Делавэр и сообщил, что добился уверенной победы на выборах. Он пообещал, что станет президентом, который будет объединять общество, а не разъединять его.
Байден намерен искоренить системный расизм в США. Афроамериканцы активно голосовали за него, а кандидат в вице-президенты Камала Харрис станет «первой темнокожей женщиной» на этом посту.
Также Байден призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам — «сейчас настало время исцелить Америку».
20 ноября Байдену исполнится 78 лет. По прогнозам ведущих СМИ США, он уже получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы для победы над Дональдом Трампом.
Трамп не признал поражение и заявил, что подсчёт голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение подать в суд из-за многочисленных нарушений на выборах со стороны демократов.