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Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей поселка Томаровка

1 ноября 2020, 08:10
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
Сегодня в районе 6 утра в результате прохождения грозового фронта произошло повреждение оборудования на подстанции 110 кВ «Томаровка» в Яковлевском горокруге.

Ограничено электроснабжение части потребителей посёлка и ближайших сельских поселений: Мощёное, Кустовое, Серетино.

К аварийно-восстановительным работам незамедлительно приступили 5 бригад энергетиков «Россети Центр Белгородэнерго» в составе 17 человек, укомплектованные 5 единицами техники. Электроснабжение восстанавливается по резервным схемам. Для подключения социально значимых объектов задействовано 7 резервных источников электроснабжения.

Энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

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