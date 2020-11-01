Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей поселка Томаровка

Ограничено электроснабжение части потребителей посёлка и ближайших сельских поселений: Мощёное, Кустовое, Серетино.
К аварийно-восстановительным работам незамедлительно приступили 5 бригад энергетиков «Россети Центр Белгородэнерго» в составе 17 человек, укомплектованные 5 единицами техники. Электроснабжение восстанавливается по резервным схемам. Для подключения социально значимых объектов задействовано 7 резервных источников электроснабжения.
Энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.