В Воронеже задержали белгородца с килограммом «травы» в рюкзаке

Вечером 6 сентября на одной из улиц города сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили гражданина, который вёл себя неадекватно и мог находиться в нетрезвом виде. Мужчина попытался скрыться в гаражах, но правоохранители успели его задержать, сообщили в региональном управлении ведомства.
Оказалось, что раньше у белгородца уже были проблемы с законом из-за разбоя. При досмотре в его рюкзаке полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения общим весом около килограмма.
Находку отправили на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.