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В Воронеже задержали белгородца с килограммом «травы» в рюкзаке

8 сентября 2020, 11:21
Фото: Бел.Ру
Прогулка по Воронежу закончилась для 41-летнего жителя Алексеевского горокруга общением с полицией. В этом мужчина виноват сам — он находился в неадекватном состоянии и оскорблял прохожих.

Вечером 6 сентября на одной из улиц города сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили гражданина, который вёл себя неадекватно и мог находиться в нетрезвом виде. Мужчина попытался скрыться в гаражах, но правоохранители успели его задержать, сообщили в региональном управлении ведомства.

Оказалось, что раньше у белгородца уже были проблемы с законом из-за разбоя. При досмотре в его рюкзаке полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения общим весом около килограмма.

Находку отправили на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Наркотики#Росгвардия#Белгородец#Воронеж#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Происшествия
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