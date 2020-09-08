В Воронеже задержали белгородца с килограммом «травы» в рюкзаке

Вечером 6 сентября на одной из улиц города сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили гражданина, который вёл себя неадекватно и мог находиться в нетрезвом виде. Мужчина попытался скрыться в гаражах, но правоохранители успели его задержать, сообщили в региональном управлении ведомства.