В Белгородской области за сутки коронавирусом заразился 41 человек

За последние сутки COVID–19 в Белгородской области заразился 41 человек. Общее число заболевших составило 7320. Выздоровели 6590 пациентов. За последние сутки из больниц выписали 19 белгородцев.
Новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусной инфекцией, не зарегистрировано. По данным федерального штаба, в регионе болезнь убила 53 человека. В региональном штабе на 29 августа значится число 58.
На 30 августа в России зарегистрировано 990 326 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прибавилось 4980 человек в 83 регионах, умерли 68 россиян. Общее число летальных исходов — 17 093.
В мире лидером по числу заражённых остаются США – 6,01 млн человек. На втором месте Бразилия – 3,85 млн, на третьем – Индия (3,54 млн). Россия на сегодняшний день занимает четвёртое место.