Строительной компании пришлось выплатить более 600 тыс. рублей долга

По условиям договора, организация должна была поставить заказчику блочно-модульное здание для лабораторно-практических занятий. Обязательства «Подрядчик» так и не выполнил, поэтому образовательное учреждение обратилось в суд, объяснили в УФССП по Белгородской области.