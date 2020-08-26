Строительной компании пришлось выплатить более 600 тыс. рублей долга

По условиям договора, организация должна была поставить заказчику блочно-модульное здание для лабораторно-практических занятий. Обязательства «Подрядчик» так и не выполнил, поэтому образовательное учреждение обратилось в суд, объяснили в УФССП по Белгородской области.
Арбитраж встал на сторону истца, постановив взыскать с компании 607 тыс. рублей. Белгородский пристав вынес постановление об обращении взыскания на банковские счета ООО, а также запретил регистрационные действия в отношении 12 автомобилей.
Лишь после этого должник погасил всю задолженность в полном объёме.