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Строительной компании пришлось выплатить более 600 тыс. рублей долга

26 августа 2020, 09:11
Фото: Бел.Ру
Образовательное учреждение из Красноярского края добилось выплаты крупного долга от белгородского ООО «Подрядчик». Однако подтолкнуть стройкомпанию к этому смогли только судебные приставы.

По условиям договора, организация должна была поставить заказчику блочно-модульное здание для лабораторно-практических занятий. Обязательства «Подрядчик» так и не выполнил, поэтому образовательное учреждение обратилось в суд, объяснили в УФССП по Белгородской области.

Арбитраж встал на сторону истца, постановив взыскать с компании 607 тыс. рублей. Белгородский пристав вынес постановление об обращении взыскания на банковские счета ООО, а также запретил регистрационные действия в отношении 12 автомобилей.

Лишь после этого должник погасил всю задолженность в полном объёме.

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#Новости#Судебные приставы#Подрядчик#Долг#Экономика
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