Башенный кран и Mercedes Benz задолжавших белгородцев выставят на торги

Имущество белгородских должников выставят на торги. В этот раз список состоит из десяти лотов на общую сумму 8 млн 551 тыс. 850 рублей.
Среди арестованного имущества должников есть несколько автомобилей, земельный участок, башенный кран, квартира, полуприцеп.
Электронный аукцион состоится 7 сентября. Организатор торгов — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.
Список лотов:
— земельный участок площадью 5497 кв. м. (начальная продажная цена — 382 500 руб.);
— автомобиль Toyota RAV 4 2013 г. в. (начальная продажная цена — 752 250 руб.);
— полуприцеп SСНWINGЕNSСНLОЕGЕL СНLОЕGЕL 2002 г. в. (начальная продажная цена — 994 500 руб.);
— кран башенный гидравлический, быстро монтирующийся Grove Legris Potain HD32B (начальная продажная цена — 1 720 400 руб.);
— ½ доля земельного участка площадью 5731 кв. м. (начальная продажная цена — 124 950 руб.);
— автомобиль Mercedes Benz C200 CGI 2011 г. в. (начальная продажная цена — 526 150 руб.);
— квартира площадью 74,9 кв. м. (начальная продажная цена — 2 558 500 руб.);
— автомобиль Kia Rio 2017 г. в. (начальная продажная цена — 457 300 руб.);
— автомобиль Mazda 6 2010 г. в. (начальная продажная цена — 498 100 руб.);
— транспортное средство Volkswagen 2H Amarok 2012 г. в., (начальная продажная цена — 537 200 руб.).