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Башенный кран и Mercedes Benz задолжавших белгородцев выставят на торги

21 августа 2020, 06:48
Фото: pixa
Электронный аукцион пройдёт 7 сентября. На торги выставят десять лотов на общую сумму 8,6 млн рублей. В списке имущества — автомобили, земельный участок, квартира, полуприцеп и башенный кран, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Имущество белгородских должников выставят на торги. В этот раз список состоит из десяти лотов на общую сумму 8 млн 551 тыс. 850 рублей.

Среди арестованного имущества должников есть несколько автомобилей, земельный участок, башенный кран, квартира, полуприцеп.

Электронный аукцион состоится 7 сентября. Организатор торгов — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Список лотов:

— земельный участок площадью 5497 кв. м. (начальная продажная цена — 382 500 руб.);

— автомобиль Toyota RAV 4 2013 г. в. (начальная продажная цена — 752 250 руб.);

— полуприцеп SСНWINGЕNSСНLОЕGЕL СНLОЕGЕL 2002 г. в. (начальная продажная цена — 994 500 руб.);

— кран башенный гидравлический, быстро монтирующийся Grove Legris Potain HD32B (начальная продажная цена — 1 720 400 руб.);

— ½ доля земельного участка площадью 5731 кв. м. (начальная продажная цена — 124 950 руб.);

— автомобиль Mercedes Benz C200 CGI 2011 г. в. (начальная продажная цена — 526 150 руб.);

— квартира площадью 74,9 кв. м. (начальная продажная цена — 2 558 500 руб.);

— автомобиль Kia Rio 2017 г. в. (начальная продажная цена — 457 300 руб.);

— автомобиль Mazda 6 2010 г. в. (начальная продажная цена — 498 100 руб.);

— транспортное средство Volkswagen 2H Amarok 2012 г. в., (начальная продажная цена — 537 200 руб.).

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