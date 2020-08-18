Родители белгородки могут оформить опеку над младенцем из скандального видео

К слову, попытка доставить супругов в полицию обернулась небольшой стычкой. В итоге на них составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Суд отправил мужчину и женщину под арест на десять суток. С просьбой провести проверку инцидента с ребёнком в Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену обратился вице-президента Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.