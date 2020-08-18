Родители белгородки могут оформить опеку над младенцем из скандального видео

Напомним, молодые родители проживали в палатке, установленной в лесу Хостинского района Сочи, в урочище Ажек. На видео 35-летний житель Москвы размахивает своей двухмесячной дочерью, держа её за ногу. Предположительно, съёмку вела её мать, 27-летняя уроженка Белгорода. Во время осмотра территории полицейские нашли подозрительное вещество растительного происхождения и приспособление для употребления наркотика.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что после скандального видео удалось найти бабушку и дедушку младенца по линии матери. Они готовы оформить опеку и направляются в Сочи, передаёт «Интерфакс» слова Кузнецовой. Сейчас жизни и здоровью маленькой девочки ничего не угрожает.
К слову, попытка доставить супругов в полицию обернулась небольшой стычкой. В итоге на них составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Суд отправил мужчину и женщину под арест на десять суток. С просьбой провести проверку инцидента с ребёнком в Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену обратился вице-президента Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.