Ночью в Белгородской области из-за неосторожного курения загорелась квартира

Кроме этого, в регионе сильный ветер повалил три дерева. Первое оказалось на придомовой территории в микрорайоне Юбилейном в Старом Осколе. Ещё два дерева упали на проезжую часть в Шебекинском горокруге, в районе сёл Поповка и Стариково.