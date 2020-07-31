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Ночью в Белгородской области из-за неосторожного курения загорелась квартира

31 июля 2020, 09:11
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пострадавших среди людей при пожаре в Старом Осколе нет, повредились только вещи на балконе. Кроме этого, за минувшие сутки сотрудники МЧС обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны, а также убрали три поваленных сильным ветром дерева.

О пожаре в микрорайоне Солнечном в Старом Осколе в службу спасения сообщили 31 июля в 00:35. На месте спасатели установили, что горела двухкомнатная квартира на последнем этаже девятиэтажного дома. Огонь повредил вещи на балконе. Возможной причиной пожара спасатели называют неосторожное курение.

30 июля сотрудники МЧС обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Один из них белгородцы нашли на обочине дороги село Прелестное – хутор Весёлый в Прохоровском районе. Остальные четыре достали при проведении земляных работ в посёлке Северном Белгородского района.

Кроме этого, в регионе сильный ветер повалил три дерева. Первое оказалось на придомовой территории в микрорайоне Юбилейном в Старом Осколе. Ещё два дерева упали на проезжую часть в Шебекинском горокруге, в районе сёл Поповка и Стариково.

Напомним, что на этой неделе в горящей квартире в Алексеевке погиб 44-летний мужчина. Возможной причиной пожара в МЧС называли неосторожное курение. Также за одну ночь подожгли два автомобиля в Красногвардейском районе, один из них сгорел полностью.

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