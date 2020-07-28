Коронавирус за сутки подтвердили у 45 белгородцев

Выздоровели ещё 16 пациентов, сообщили в федеральном штабе. За прошедший день новых случаев летального исхода белгородцев с COVID-19 не зарегистрировали. За всё время наблюдений в регионе выявили 5829 заболевших коронавирусом пациентов.

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