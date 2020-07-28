Коронавирус за сутки подтвердили у 45 белгородцев

В Белгородской области COVID-19 за сутки подтвердили у 45 человек. Актуальные на 28 июля данные приводит федеральный оперативный штаб.
Завершили стационарное и амбулаторное лечение ещё 16 белгородцев. Всего от коронавируса удалось избавиться 5507 жителям региона, по подсчётам федерального штаба.
Скончались в Белгородской области 50 пациентов с COVID-19. В федеральной статистике говорится о 46 умерших.
Всего в Белгородской области зарегистрировали 5829 случаев заболевания коронавирусом.
В России за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 5395 человек. За всё время наблюдений зарегистрировали 823 515 случаев заболевания.
Выписали за прошедший день ещё 8888 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 612 217 россиян.
За сутки умерли 150 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее количество случаев летального исхода увеличилось до 13 504.