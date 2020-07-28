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Коронавирус за сутки подтвердили у 45 белгородцев

28 июля 2020, 07:33
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выздоровели ещё 16 пациентов, сообщили в федеральном штабе. За прошедший день новых случаев летального исхода белгородцев с COVID-19 не зарегистрировали. За всё время наблюдений в регионе выявили 5829 заболевших коронавирусом пациентов.

В Белгородской области COVID-19 за сутки подтвердили у 45 человек. Актуальные на 28 июля данные приводит федеральный оперативный штаб.

Завершили стационарное и амбулаторное лечение ещё 16 белгородцев. Всего от коронавируса удалось избавиться 5507 жителям региона, по подсчётам федерального штаба.

Скончались в Белгородской области 50 пациентов с COVID-19. В федеральной статистике говорится о 46 умерших.

Всего в Белгородской области зарегистрировали 5829 случаев заболевания коронавирусом.

В России за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 5395 человек. За всё время наблюдений зарегистрировали 823 515 случаев заболевания.

Выписали за прошедший день ещё 8888 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 612 217 россиян.

За сутки умерли 150 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее количество случаев летального исхода увеличилось до 13 504.

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