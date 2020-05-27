Фестиваль близнецов в Белгородской области будет проходить ежегодно

На оперативном совещании при губернаторе Евгении Савченко Прохоровский район представил на защиту несколько проектов на текущий год – как планируемых, так и реализуемых.

В числе особо успешных оказался фестиваль близнецов «Мы вместе!», который впервые прошёл в мае 2019 года. Тогда на центральной площади в Прохоровке удалось собрать 43 пары близнецов, двойняшек и даже тройняшек. Такой отклик позволил местной администрации сделать мероприятие ежегодным, сообщает «Мир Белогорья». На совещании представители Прохоровского района представили этот фестиваль в общем портфеле проектов. Коллегам из других муниципалитетов они предложили перенять свой опыт, чтобы в мероприятии смогли принять участие жители всех районов Белгородской области. Материалы по теме В Белгороде близнецы-священнослужители спели бардовские песни и сыграли рок В Белгороде состоялся городской конкурс близнецов В Белгороде устроили праздник для близнецов