Фестиваль близнецов в Белгородской области будет проходить ежегодно

В числе особо успешных оказался фестиваль близнецов «Мы вместе!», который впервые прошёл в мае 2019 года.
Тогда на центральной площади в Прохоровке удалось собрать 43 пары близнецов, двойняшек и даже тройняшек. Такой отклик позволил местной администрации сделать мероприятие ежегодным, сообщает «Мир Белогорья».
На совещании представители Прохоровского района представили этот фестиваль в общем портфеле проектов. Коллегам из других муниципалитетов они предложили перенять свой опыт, чтобы в мероприятии смогли принять участие жители всех районов Белгородской области.