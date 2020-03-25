Изменения, которые ждут жителей России с 1 апреля

С 1 апреля упрощается взыскание небольших задолженностей. Если общая сумма долга, штрафов и пеней за последние три года не превышает 3000 рублей, то решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трёхлетнего срока. В остальных случаях продолжает действовать общее правило.