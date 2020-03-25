Изменения, которые ждут жителей России с 1 апреля

Posted 25 марта 2020, 10:47
Published 25 марта 2020, 10:47
Modified 29 июля 2022, 12:44
Updated 29 июля 2022, 12:44
С 1 апреля доступ к социально значимым российским сайтам станет бесплатным. Сообщают, что в бесплатном доступе будут не только государственные веб-ресурсы.
Премьер-министр Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 %. Увеличение пенсии затронет 4 млн граждан России. Кроме социальных будут повышены пенсии военнослужащих, участников ВОВ и ещё ряда категорий россиян. До конца года на это будет выделено около 22 млрд рублей из бюджета, пишет news.ru.
Ввезённую в Россию до 1 марта импортную обувь, начиная с 1 апреля, необходимо будет маркировать. Это поможет отследить путь товаров иностранного производства от изготовителя до покупателя. Мера вводится для избежания попадания контрафакта на российский рынок.
В настоящее время жители столицы могут заказать больничный лист на дом. Для этого достаточно позвонить на номер горячей линии московского департамента здравоохранения. Пока заказ больничного таким способом доступен до 1 апреля, но столичные власти могут продлить действие услуги.
С апреля вводится обязательное досудебное рассмотрение споров, связанных с профессиональными заболеваниями и несчастными случаями на производстве. При этом решение территориального отделения ФСС о страховом обеспечении можно будет обжаловать сначала в вышестоящем органе страховщика, затем в суде.
Налоговая служба будет информировать налогоплательщиков об имеющейся недоимке при помощи электронной почты и СМС. Чтобы отправить такое сообщение, налоговикам понадобится разрешение получателя.
С 1 апреля упрощается взыскание небольших задолженностей. Если общая сумма долга, штрафов и пеней за последние три года не превышает 3000 рублей, то решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трёхлетнего срока. В остальных случаях продолжает действовать общее правило.
Голосование по правкам к Конституции должно пройти 22 апреля. Если же ситуация с пандемией коронавируса в России обострится, то дата плебисцита может быть перенесена.
С апреля на сайте Федеральной налоговой службы начнут публиковать информацию об обеспечительных мерах и применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. Речь идёт об имуществе, в отношении которого вынесено подобное решение.
С начала апреля будут снижены экспортные пошлины на нефть, добытую в России, а также на бензины и кокс.