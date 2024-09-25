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Юлия Кононенко

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2022
Новый накопительный счёт доступен предпринимателям — клиентам банка «Открытие»
5 апреля 2022, 11:27
2021
Путин внёс в Госдуму законопроект по денонсации ДОН
11 мая 2021, 11:45
2020
Врачам предложили бесплатную мобильную связь и интернет во время пандемии
2 мая 2020, 10:53
Сбербанк даёт работу приговорённым к исправительным работам гражданам
17 марта 2020, 11:41
2019
Альфа-Банк будет получать информацию о клиентах при помощи биометрических данных
16 октября 2019, 12:34
Синцов: для перевозки 50 млн тонн зерна потребуются новые вагоны
9 октября 2019, 14:41
Россия к 2021 году начнёт серийный выпуск газовых турбин
8 октября 2019, 16:28
День государственного флага в Москве собрал 100 тысяч человек
24 августа 2019, 14:10
Глава Росприроднадзора выступила за законопроект по ликвидации накопленного экоущерба
24 июля 2019, 13:25
Главу Краснодарского края познакомили с новым руководителем «Россети Кубань»
19 июля 2019, 17:28
Семейные узы: в Ростове интересы Чебанова и его партнёра Коровайко защищает судья-жена
16 июля 2019, 14:16
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проверит лицензии у недропользователей
10 июля 2019, 18:13
Выяснилось, что для здоровья суставов важен комплекс NEM
3 июля 2019, 10:18
Уже в 19-й раз пройдёт вручение премии «Медиаменеджер России»
17 июня 2019, 19:48
ПМЭФ-2019 прошёл без сбоев электричества благодаря энергетикам «Россетей»
10 июня 2019, 19:42
Горный университет проведёт экспедицию по маршруту Александра фон Гумбольдта
24 мая 2019, 12:01
Левченко «забыл» упомянуть в декларации свой трёхэтажный особняк
15 мая 2019, 14:21
По инициативе ПАО «Газпром» прошёл День футбола и дружбы
25 апреля 2019, 13:03
Кадыров и Ливинский обсудили повышение надёжности электросетей Чечни
23 апреля 2019, 18:13
В саммите медсестёр примут участие 15 городов и 5 тыс. медработников
23 апреля 2019, 12:22

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