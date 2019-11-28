Перед выселением белгородцы «разбомбили» отобранную у них квартиру

Posted 28 ноября 2019, 11:59
Published 28 ноября 2019, 11:59
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
История началась в 2014 году, когда Сбербанк добился обращения взыскания по кредитному договору на заложенную квартиру в Шебекино. Организация получила помещение, а в 2018 году продала его. Тогда же по решению суда было прекращено право пользования квартирой бывших должников с их выселением.
Съезжая с квартиры, глава семьи превратил её в непригодное для проживания состояние: убрал душевую кабину, вырезал натяжные потолки, снял ламинат и двери. Новый владелец попросил суд взыскать с мужчины убытки в размере 754 031 рубля.
Местный житель не оспаривал факт порчи имущества. Суд удовлетворил заявление истца в полном объёме. Решение в законную силу ещё не вступило, уточнили в пресс-службе Шебекинского райсуда.