Перед выселением белгородцы «разбомбили» отобранную у них квартиру

История началась в 2014 году, когда Сбербанк добился обращения взыскания по кредитному договору на заложенную квартиру в Шебекино. Организация получила помещение, а в 2018 году продала его. Тогда же по решению суда было прекращено право пользования квартирой бывших должников с их выселением.