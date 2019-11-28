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Posted 28 ноября 2019, 11:59

Published 28 ноября 2019, 11:59

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Перед выселением белгородцы «разбомбили» отобранную у них квартиру

Перед выселением белгородцы «разбомбили» отобранную у них квартиру

28 ноября 2019, 11:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Жителя Шебекино признали виновным в причинении материального ущерба в более 700 тысяч рублей.

История началась в 2014 году, когда Сбербанк добился обращения взыскания по кредитному договору на заложенную квартиру в Шебекино. Организация получила помещение, а в 2018 году продала его. Тогда же по решению суда было прекращено право пользования квартирой бывших должников с их выселением.

Съезжая с квартиры, глава семьи превратил её в непригодное для проживания состояние: убрал душевую кабину, вырезал натяжные потолки, снял ламинат и двери. Новый владелец попросил суд взыскать с мужчины убытки в размере 754 031 рубля.

Местный житель не оспаривал факт порчи имущества. Суд удовлетворил заявление истца в полном объёме. Решение в законную силу ещё не вступило, уточнили в пресс-службе Шебекинского райсуда.

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#Новости#Общество#Материальный ущерб#Ремонт#Шебекино#Суд#Выселение
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