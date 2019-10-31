Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врачи рассказали, как мороженое поможет при лечении горла

31 октября 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперты Роскачества напомнили, что не заболеть или быстро встать на ноги можно без дорогостоящих лекарств.

В первую очередь Роскачество советует обратить внимание на продукты с большим содержанием витаминов: апельсины и лимоны, шиповник, чёрная смородина, а также облепиха. Самым удачным антипростудным напитком является морс, причём комнатной температуры. Кипячение «убьёт» витамины.

Во-вторых, эксперты рекомендуют заменить обычный чай ромашковым настоем. Он обладает комплексом лечебных свойств – от противовоспалительных до успокаивающих. По мнению врачей, такой настой нужно пить по две − три чашки в день по схеме: неделя приёма – неделя паузы.

При простуде врачи рекомендуют пить много жидкости и соблюдать постельный режим. Если дошло до кашля, то в этом случае хорошим лекарством станет мёд – его лучше есть вприкуску, поскольку при нагревании он теряет полезные свойства. Однако совет может не подойти людям, страдающим аллергией на этот продукт.

Новым словом в домашнем лечении горла врачи называют мороженое. Оказывается, небольшая и медленно съеденная порция может облегчить боль, кроме того, продукт очень питательный.

В Роскачестве напомнили о важности профилактики ОРЗ, посоветовав полноценно питаться, больше двигаться, много пить и избегать стресса. Чтобы не заболеть, необходимо регулярно мыть руки и воздерживаться от посещения мест скопления большого количества людей.

Материалы по теме
Белгородцы стали меньше болеть гриппом и простудойКакие витамины выбрать для профилактики простуд в осенний период?За неделю 3 700 белгородцев переболели простудой
#Новости#Мороженое#Простуда#Мёд#Витамины#Роскачество#Врачи#Продукты#Медицина
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46