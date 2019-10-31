Врачи рассказали, как мороженое поможет при лечении горла

При простуде врачи рекомендуют пить много жидкости и соблюдать постельный режим. Если дошло до кашля, то в этом случае хорошим лекарством станет мёд – его лучше есть вприкуску, поскольку при нагревании он теряет полезные свойства. Однако совет может не подойти людям, страдающим аллергией на этот продукт.