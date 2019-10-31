Врачи рассказали, как мороженое поможет при лечении горла

В первую очередь Роскачество советует обратить внимание на продукты с большим содержанием витаминов: апельсины и лимоны, шиповник, чёрная смородина, а также облепиха. Самым удачным антипростудным напитком является морс, причём комнатной температуры. Кипячение «убьёт» витамины.
Во-вторых, эксперты рекомендуют заменить обычный чай ромашковым настоем. Он обладает комплексом лечебных свойств – от противовоспалительных до успокаивающих. По мнению врачей, такой настой нужно пить по две − три чашки в день по схеме: неделя приёма – неделя паузы.
При простуде врачи рекомендуют пить много жидкости и соблюдать постельный режим. Если дошло до кашля, то в этом случае хорошим лекарством станет мёд – его лучше есть вприкуску, поскольку при нагревании он теряет полезные свойства. Однако совет может не подойти людям, страдающим аллергией на этот продукт.
Новым словом в домашнем лечении горла врачи называют мороженое. Оказывается, небольшая и медленно съеденная порция может облегчить боль, кроме того, продукт очень питательный.
В Роскачестве напомнили о важности профилактики ОРЗ, посоветовав полноценно питаться, больше двигаться, много пить и избегать стресса. Чтобы не заболеть, необходимо регулярно мыть руки и воздерживаться от посещения мест скопления большого количества людей.