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Мороженое

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Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетолог
19 июня, 06:41
«Кудыкина гора» и мороженое «Хохол»: стоит ли ехать в Липецкую область
6 июня, 06:07
Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин
В мороженом двух марок нашли кишечную палочку. В нескольких других образцах обнаружили замену молочного жира на растительный. Подробности сообщает Роскачество.
30 мая, 10:23
2023
Торговый дом белгородского хладокомбината увеличил прибыль почти в три раза
Организация отчиталась о прибыли в 2022 году: по сравнению с 2021-м она выросла почти в три раза.
27 апреля 2023, 06:34
Белгородский хладокомбинат вновь не смог оспорить право на название «Я люблю Воронеж»
17 февраля 2023, 06:56
2022
Александр Емельяненко затеял битву мороженым на пресс-конференции
Вместо поедания мороженого на скорость белгородец устроил битву пломбиром в стаканчиках, сообщают «Известия».
15 декабря 2022, 16:29
Белгородское мороженое пользуется спросом в Израиле
За 11 месяцев 2022 года другие страны закупили около 10 тыс. тонн молочной продукции, производимой в регионе. Данные привели в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
13 декабря 2022, 15:16
Белгородский хладокомбинат потерял права на пломбир «Я люблю Воронеж»
Воронежский производитель потребовал признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным.
1 сентября 2022, 14:03
2018
Эдуард Зелинский: «Ангария» снова победитель!
14 сентября 2018, 13:20

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