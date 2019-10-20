Успехи в белгородском здравоохранении посчитали эталонными в Самаре

В Самаре обсудили итоги реализации нацпроектов, инициированных Владимиром Путиным. В ходе заседания 19 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что для достижения положительных результатов в реализации нацпроекта «Здравоохранение» необходимо обратить внимание на опыт других регионов.
В частности Азаров предложил внимательнее изучить опыт Белгородской области, которая, по его словам, уже добилась внушительных результатов.
Напомним, что в Белгородской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» удаётся реализовывать недоступные ранее нововведения. Так, в Старом Осколе для спасения человека применили санавиацию. Вертолёт смог доставить пациентку с ожогами в областной центр всего за 40 минут.
Также журналистам ИА «Бел.Ру» показали, как лечат детей с использованием высокотехнологичного оборудования в детской областной больнице.