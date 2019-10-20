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Успехи в белгородском здравоохранении посчитали эталонными в Самаре

20 октября 2019, 15:02
Фото: Кристина Семенчук
Белгородская медицина
В Самаре предложили внимательно изучить опыт Белгородского региона в области здравоохранения.

В Самаре обсудили итоги реализации нацпроектов, инициированных Владимиром Путиным. В ходе заседания 19 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что для достижения положительных результатов в реализации нацпроекта «Здравоохранение» необходимо обратить внимание на опыт других регионов.

В частности Азаров предложил внимательнее изучить опыт Белгородской области, которая, по его словам, уже добилась внушительных результатов.

Для спасения человека в Старом Осколе впервые применили санавиацию
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Напомним, что в Белгородской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» удаётся реализовывать недоступные ранее нововведения. Так, в Старом Осколе для спасения человека применили санавиацию. Вертолёт смог доставить пациентку с ожогами в областной центр всего за 40 минут.

Коридорами больниц: как лечат детей в Белгородской области
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Также журналистам ИА «Бел.Ру» показали, как лечат детей с использованием высокотехнологичного оборудования в детской областной больнице.

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