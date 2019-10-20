Успехи в белгородском здравоохранении посчитали эталонными в Самаре

Напомним, что в Белгородской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» удаётся реализовывать недоступные ранее нововведения. Так, в Старом Осколе для спасения человека применили санавиацию. Вертолёт смог доставить пациентку с ожогами в областной центр всего за 40 минут.