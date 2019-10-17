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«Лидерами России» уже хотят стать почти 700 белгородцев

17 октября 2019, 12:12
Фото: лидерыроссии.рф
Конкурс "Лидеры России"
С начала открытия нового сезона конкурса заявки подали 699 человек из Белгородской области.

Онлайн-регистрация участников на третий сезон соревнования управленцев «Лидеры России» началась 4 октября. За это время заявки подали более 100 тыс. человек со всей страны и 20 государств. Из Белгородской области на конкурс заявились 699 человек.

Чтобы стать участником конкурса, нужно заполнить анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет на портале лидерыроссии.рф. Регистрация будет открыта до 27 октября. После участников ожидают дистанционный отбор, полуфиналы и суперфинал.

Победители конкурса получат образовательный грант на миллион рублей и возможность поработать под руководством наставника из числа ведущих управленцев страны.

В первом конкурсе «Лидеры России» участвовали 57 белгородцев, но до финала они так и не дошли. В сезоне 2018/2019 заявки подали 1 468 жителей региона, 13 из них стали полуфиналистами. До финала дошёл программист из Белгородской области Борис Восканов.

Борис Восканов: В России в сфере IT работают не связи, а знания, у нас технократия
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#Новости#Конкурс лидеры россии#Белгородская область#Общество
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