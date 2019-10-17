«Лидерами России» уже хотят стать почти 700 белгородцев

Онлайн-регистрация участников на третий сезон соревнования управленцев «Лидеры России» началась 4 октября. За это время заявки подали более 100 тыс. человек со всей страны и 20 государств. Из Белгородской области на конкурс заявились 699 человек.
Чтобы стать участником конкурса, нужно заполнить анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет на портале лидерыроссии.рф. Регистрация будет открыта до 27 октября. После участников ожидают дистанционный отбор, полуфиналы и суперфинал.
Победители конкурса получат образовательный грант на миллион рублей и возможность поработать под руководством наставника из числа ведущих управленцев страны.
В первом конкурсе «Лидеры России» участвовали 57 белгородцев, но до финала они так и не дошли. В сезоне 2018/2019 заявки подали 1 468 жителей региона, 13 из них стали полуфиналистами. До финала дошёл программист из Белгородской области Борис Восканов.