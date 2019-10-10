Белгородцы испугались микрокредитов и займов

Posted 10 октября 2019, 07:33
Published 10 октября 2019, 07:33
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
В целом по стране число выданных минувшим летом небольших кредитов уменьшилось на 8,3 %.
Белгородская область продемонстрировала наиболее серьёзную динамику сокращения количества выданных займов по сравнению с прошлым годом: -14,9 %. За ней следуют Ростовская (-13,6 %), Оренбургская (-12,9 %), Новосибирская (-12,7 %) и Волгоградская (-12,4 %) области.
Единственным регионом с положительной динамикой стала Московская область, где прирост за лето составил 4,7 %. Всего же по данным 2 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, с июня по август россияне получили 4,27 млн займов. Вместе с этим суммы в размере от 10 тыс. и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей снизились на 13,8 % и 2,7 % соответственно.
В Нацбюро кредитных историй отмечают, что подобная тенденция в самом массовом сегменте идёт на фоне падения рентабельности микрофинансового рынка. На последнее влияют шаги Центробанка по «охлаждению» сектора, в том числе по ограничению стоимости займов. Результатом таких шагов должно стать сокращение просрочек, увеличение среднего чека кредита и изменение продуктовой линейки.