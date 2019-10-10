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Posted 10 октября 2019, 07:33

Published 10 октября 2019, 07:33

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

Белгородцы испугались микрокредитов и займов

Белгородцы испугались микрокредитов и займов

10 октября 2019, 07:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Центробанк
За лето жители региона брали в долг в МФО почти на 15 % реже, чем годом ранее. Это первый показатель по всей России.

В целом по стране число выданных минувшим летом небольших кредитов уменьшилось на 8,3 %.

Белгородская область продемонстрировала наиболее серьёзную динамику сокращения количества выданных займов по сравнению с прошлым годом: -14,9 %. За ней следуют Ростовская (-13,6 %), Оренбургская (-12,9 %), Новосибирская (-12,7 %) и Волгоградская (-12,4 %) области.

Единственным регионом с положительной динамикой стала Московская область, где прирост за лето составил 4,7 %. Всего же по данным 2 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, с июня по август россияне получили 4,27 млн займов. Вместе с этим суммы в размере от 10 тыс. и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей снизились на 13,8 % и 2,7 % соответственно.

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В Нацбюро кредитных историй отмечают, что подобная тенденция в самом массовом сегменте идёт на фоне падения рентабельности микрофинансового рынка. На последнее влияют шаги Центробанка по «охлаждению» сектора, в том числе по ограничению стоимости займов. Результатом таких шагов должно стать сокращение просрочек, увеличение среднего чека кредита и изменение продуктовой линейки.

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#Новости#Экономика#Статистика#Центробанк#Займы#МФО#Микрокредитование
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