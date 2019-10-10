Белгородцы испугались микрокредитов и займов

Единственным регионом с положительной динамикой стала Московская область, где прирост за лето составил 4,7 %. Всего же по данным 2 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, с июня по август россияне получили 4,27 млн займов. Вместе с этим суммы в размере от 10 тыс. и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей снизились на 13,8 % и 2,7 % соответственно.