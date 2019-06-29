Менеджер белгородской МФО присвоил 1 млн рублей. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Posted 29 июня 2019, 06:56
Published 29 июня 2019, 06:56
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
В Белгороде в отношении 29-летнего менеджера микрокредитной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса за присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
Злоумышленник, пока его начальник был в отпуске, потребовал у нескольких клиентов, которые взяли кредиты под залог автомобилей, вернуть деньги. В противном случае обещал их имущество продать.
Деньги менеджер получал, но оставлял их себе. За месяц он собрал таким образом более 1 млн рублей.
О хищении сообщили другие сотрудники МФО. Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД региона.