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Posted 29 июня 2019, 06:56

Published 29 июня 2019, 06:56

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Менеджер белгородской МФО присвоил 1 млн рублей. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Менеджер белгородской МФО присвоил 1 млн рублей. Ему грозит 10 лет тюрьмы

29 июня 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчина обманывал клиентов, пока начальник был в отпуске.

В Белгороде в отношении 29-летнего менеджера микрокредитной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса за присвоение чужого имущества в особо крупном размере.

Злоумышленник, пока его начальник был в отпуске, потребовал у нескольких клиентов, которые взяли кредиты под залог автомобилей, вернуть деньги. В противном случае обещал их имущество продать.

Деньги менеджер получал, но оставлял их себе. За месяц он собрал таким образом более 1 млн рублей.

О хищении сообщили другие сотрудники МФО. Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

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#Новости#Происшествия#Микрофинансовые организации#Хищение#МФО
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