В 15-м округе прошёл кинопоказ к Международному дню пожилого человека

Если бы этого праздника не было в календаре, его обязательно нужно было бы придумать. В Белгороде проживает 120 тысяч представителей старшего возраста. Эти люди внесли огромный вклад в становление, развитие и процветание нашего любимого города. Люди старшего поколения − это те профессионалы, которые продолжают работать на благо любимого города, на своих рабочих местах передают опыт, свои знания молодым. Они не только стараются сделать жизнь в Белгороде лучше, они ещё и активные пропагандисты здорового образа жизни. Многие из них работали по программе «Дворовой тренер» в областном центре в качестве тренеров и волонтёров. Мне очень приятно присутствовать на сегодняшнем мероприятии. У вас в округе есть очень хорошая традиция – проводить такие совместные досуговые мероприятия. Я хочу поблагодарить Сергея Ивановича Фуглаева, который прикладывает много усилий, чтобы на территории 15-го округа было жить интересно и комфортно.Ольга Медведева