В 15-м округе прошёл кинопоказ к Международному дню пожилого человека

Эта дата ещё один повод вспомнить о своих родных, позвонить маме, заглянуть на чай к родителям, навестить бабушку и дедушку, набрать номер любимых школьных учителей. Всё для того, чтобы сказать, как сильно мы их любим, и попросить прощения, что так редко видимся.
Депутат 15-го округа Белгорода Сергей Фуглаев тоже поздравил представителей старшего поколения. Для ветеранов, членов профсоюза «Правда», активистов 15-го округа Белгорода, спортсменов Федерации адаптивного спорта, представителей силовых структур, волонтёров молодёжного движения «Прав? Да!» был организован показ отечественной картины в кинотеатре «Радуга».
Нарядные, оживлённые гости собирались в фойе кинотеатра. Видно, что для них это был настоящий праздник, который хочется отметить в кругу своих друзей. По признанию жителей «гагаринской управы», жизнь в округе стала намного интересней и веселей с тех пор, как территориальный орган возглавил депутат Сергей Фуглаев. Проходит много разных мероприятий, люди подружились, вместе благоустраивают свои дворы, вместе организовывают полезный и здоровый досуг.
Александра и София – активисты 15-го округа. Они представились без отчеств и считают, что возраст – понятие относительное. Всё зависит от того, как сам относишься к своим годам.
«Мы сегодня уже были на концерте в библиотеке им. Островского, – рассказала Александра, – нам понравилась программа, которую для нас подготовили, очень хорошо выступали дети. А в минувший выходной у нас был марш-поход с финскими палочками, прошли шесть километров в Сосновке под руководством нашего тренера Надежды Акиньшиной. До чего же было красиво в лесу, мы получили столько удовольствия от прогулки на свежем воздухе».
− Всем своим ровесникам желаю оптимизма, – присоединилась к разговору София, – не стоит унывать. Как пел Вахтанг Кикабидзе, мои года – моё богатство. И никаких семечек. В жизни столько много всего интересного, не стоит тратить время на бессмысленные посиделки во дворе.
Зоя живёт неподалеку, пришла на такое мероприятие впервые.
«Хочу познакомиться поближе с жителями 15-го округа, меня пригласила на кинопоказ наш активист Татьяна Власова, она прекрасный человек, думает о людях, умеет всех вовлечь, у неё телефон горячий от звонков, – поделилась Зоя, – я рада, что этот день провожу в кругу приятных мне людей. Спасибо за такой подарок нашему депутату Сергею Ивановичу».
Перед кинопоказом выступила председатель городского Совета депутатов Ольга Медведева:
Если бы этого праздника не было в календаре, его обязательно нужно было бы придумать. В Белгороде проживает 120 тысяч представителей старшего возраста. Эти люди внесли огромный вклад в становление, развитие и процветание нашего любимого города. Люди старшего поколения − это те профессионалы, которые продолжают работать на благо любимого города, на своих рабочих местах передают опыт, свои знания молодым. Они не только стараются сделать жизнь в Белгороде лучше, они ещё и активные пропагандисты здорового образа жизни. Многие из них работали по программе «Дворовой тренер» в областном центре в качестве тренеров и волонтёров. Мне очень приятно присутствовать на сегодняшнем мероприятии. У вас в округе есть очень хорошая традиция – проводить такие совместные досуговые мероприятия. Я хочу поблагодарить Сергея Ивановича Фуглаева, который прикладывает много усилий, чтобы на территории 15-го округа было жить интересно и комфортно.Ольга Медведева
Гостей мероприятия поприветствовали заместитель председателя совета Белгородской региональной организации ветеранов, капитан первого ранга в отставке Анатолий Бурик, председатель Совета Белгородской региональной организации Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, подполковник внутренней службы в отставке Владимир Удотов.
Сергей Фуглаев поздравил всех собравшихся с Международным днём пожилого человека от имени депутатского корпуса Белгорода и большой семьи профсоюза «Правда»:
В нашем округе проживает много уважаемых представителей старшего поколения. Несмотря на свой возраст, они очень активны, всегда держат руку на пульсе, никогда не пропускают наших мероприятий, и к ним всегда можно обратиться за советом! И мы решили пригласить всех наших старших активистов на просмотр замечательной киноленты о подвигах советских людей в космосе. Спасибо всем, кто разделил этот вечер с нами, поучаствовал в праздничном мероприятии. С праздником, друзья, хорошего кинопросмотра!Сергей Фуглаев
Особой атмосферы празднику добавил ансамбль городского центра народного творчества «Сокол», который исполнил всеми любимые народные композиции. После торжественной части все гости приступили к просмотру киноленты.
Сюжет картины повествует о трагических событиях 1985 года. В центре истории − операция по спасению орбитальной станции, которая перестала отвечать на сигналы.