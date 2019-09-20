Старооскольское вагонное депо решил обворовать его же начальник

Posted 20 сентября 2019, 10:45
Published 20 сентября 2019, 10:45
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
Установлено, что в конце марта этого года начальник вагонного ремонтного депо Стойленская (обособленного структурного подразделения АО «ВРК-1») воспользовался своим служебным положением и решил похитить материальную ценность – закладную доску.
Для этого он выписал фиктивную накладную о поставке 342 досок стоимостью свыше 230 тыс. рублей другому предприятию. Однако при выезде с территории депо КамАЗ с похищенным имуществом задержали транспортные полицейские.
Бывшего начальника предприятия признали виновным в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. В Белгородской транспортной прокуратуре добавили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.