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Posted 20 сентября 2019, 10:45

Published 20 сентября 2019, 10:45

Modified 20 августа 2024, 00:39

Updated 20 августа 2024, 00:39

Старооскольское вагонное депо решил обворовать его же начальник

Старооскольское вагонное депо решил обворовать его же начальник

20 сентября 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Старооскольский горсуд.

Установлено, что в конце марта этого года начальник вагонного ремонтного депо Стойленская (обособленного структурного подразделения АО «ВРК-1») воспользовался своим служебным положением и решил похитить материальную ценность – закладную доску.

Для этого он выписал фиктивную накладную о поставке 342 досок стоимостью свыше 230 тыс. рублей другому предприятию. Однако при выезде с территории депо КамАЗ с похищенным имуществом задержали транспортные полицейские.

Бывшего начальника предприятия признали виновным в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. В Белгородской транспортной прокуратуре добавили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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#Новости#Происшествия#Кража#Транспортная прокуратура#Ремонтное вагонное депо
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