Ассоциация жилищных организаций Белгородской области пожаловалась Путину

В частности, речь идёт о разрыве между обязательными требованиями к выполнению жилищных услуг и работ и дефицитом финансирования, штрафных санкциях, а также «очевидном приоритете» в тарифном регулировании в пользу монополий. Авторы обращения отмечают, что зачастую выполнять все установленные законом обязательства невозможно из-за отсутствия финансирования.