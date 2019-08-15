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Ассоциация жилищных организаций Белгородской области пожаловалась Путину

15 августа 2019, 07:07
Фото: facebook.com
В открытом обращении к президенту страны организации просят устранить правовые коллизии в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов.
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ЖКХ

В частности, речь идёт о разрыве между обязательными требованиями к выполнению жилищных услуг и работ и дефицитом финансирования, штрафных санкциях, а также «очевидном приоритете» в тарифном регулировании в пользу монополий. Авторы обращения отмечают, что зачастую выполнять все установленные законом обязательства невозможно из-за отсутствия финансирования.

Помимо этого, по их мнению, прямые договоры «размазали» понятие эксплуатационной ответственности за внутридомовые инженерные коммуникации и оказания коммунальных услуг, а в отношениях с энерго- и ресурсосбытовыми организациями накопилось много проблем.

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Обращения в Минстрой и профильный комитет Госдумы не принесли результата, поэтому представители управляющих организаций просят Владимира Путина поручить правительству принять меры по устранению проблем.

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