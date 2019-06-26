Белгородцы попали в число самых дисциплинированных плательщиков услуг ЖКХ

Однако картина меняется при пересчёте сумм на число жителей. В этом случае больше других недоплачивали на Чукотке – в среднем по 4,4 тыс. рублей. Далее идут Ингушетия (почти 4 тыс.), Мурманская область (3 тыс.), Камчатский край (2,9 тыс.) и Коми (2,88 тыс.). По стране средний уровень возмещения реальной стоимости услуг ЖКХ в 2018 году достиг 94,4 %.