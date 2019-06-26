Белгородцы попали в число самых дисциплинированных плательщиков услуг ЖКХ

Posted 26 июня 2019, 15:15
Published 26 июня 2019, 15:15
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
По уровню платёжной дисциплины Белгородская область попала в пятёрку лучших: жители региона оплатили 99 % от суммы предъявленных счетов. Первое место досталось Астраханской области (102,03 %), в списке также Петербург (100,52 %), Краснодарский и Ставропольский края (98,4 % и 98,36 % соответственно).
Эти выводы содержатся в исследовании аналитической службы FinExpertiza, которое есть в распоряжении «РГ». Эксперты отметили и высокую задолженность по оплате за услуги ЖКХ – 121,2 млрд рублей, что на 11,6 % больше показателя 2018 года. Самый высокий рост показали Московская область (6,8 млрд рублей), Дагестан (6,6 млрд), Челябинская (5,8 млрд) и Свердловская области (4,2 млрд).
Однако картина меняется при пересчёте сумм на число жителей. В этом случае больше других недоплачивали на Чукотке – в среднем по 4,4 тыс. рублей. Далее идут Ингушетия (почти 4 тыс.), Мурманская область (3 тыс.), Камчатский край (2,9 тыс.) и Коми (2,88 тыс.). По стране средний уровень возмещения реальной стоимости услуг ЖКХ в 2018 году достиг 94,4 %.