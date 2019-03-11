Россияне почти вдвое переплачивают за большинство услуг ЖКХ

В интервью программе «Поздняков» глава ведомства заявил, что многие россияне переплачивают свыше 100 % по основной части услуг ЖКХ. При этом примерно одна четверть субъектов страны имеет заниженные тарифы. Так, в двух соседних областях с одинаковым климатом ставки на воду могут отличаться в 54 раза, заметил Артемьев.