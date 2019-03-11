Россияне почти вдвое переплачивают за большинство услуг ЖКХ

Posted 11 марта 2019, 11:10
Published 11 марта 2019, 11:10
Modified 20 августа 2024, 03:09
Updated 20 августа 2024, 03:09
В интервью программе «Поздняков» глава ведомства заявил, что многие россияне переплачивают свыше 100 % по основной части услуг ЖКХ. При этом примерно одна четверть субъектов страны имеет заниженные тарифы. Так, в двух соседних областях с одинаковым климатом ставки на воду могут отличаться в 54 раза, заметил Артемьев.
Подобное несоответствие ведомство собирается решать на законодательном уровне, пока же ФАС сложно бороться с тарифным «хулиганством» властей на местах. Изменить ситуацию Артемьев предлагает проектом закона об основах тарифного регулирования – документ уже находится на согласовании в правительстве.
В случае его принятия в стране останется только два вида тарифов – текущий и инвестиционный.