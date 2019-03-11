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Posted 11 марта 2019, 11:10

Published 11 марта 2019, 11:10

Modified 20 августа 2024, 03:09

Updated 20 августа 2024, 03:09

Россияне почти вдвое переплачивают за большинство услуг ЖКХ

Россияне почти вдвое переплачивают за большинство услуг ЖКХ

11 марта 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Руководитель ФАС Игорь Артемьев назвал разговоры про недоплату за коммунальные услуги «чушью».

В интервью программе «Поздняков» глава ведомства заявил, что многие россияне переплачивают свыше 100 % по основной части услуг ЖКХ. При этом примерно одна четверть субъектов страны имеет заниженные тарифы. Так, в двух соседних областях с одинаковым климатом ставки на воду могут отличаться в 54 раза, заметил Артемьев.

Подобное несоответствие ведомство собирается решать на законодательном уровне, пока же ФАС сложно бороться с тарифным «хулиганством» властей на местах. Изменить ситуацию Артемьев предлагает проектом закона об основах тарифного регулирования – документ уже находится на согласовании в правительстве.

В случае его принятия в стране останется только два вида тарифов – текущий и инвестиционный.

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#Новости#Экономика#ЖКХ#Тарифы#Коммунальные услуги#Фас
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