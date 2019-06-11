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Posted 11 июня 2019, 13:54

Published 11 июня 2019, 13:54

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Меньше всего бедных живёт в Белгородской области и в Ямало-Ненецком округе

Меньше всего бедных живёт в Белгородской области и в Ямало-Ненецком округе

11 июня 2019, 13:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Правительство РФ
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о сокращении числа бедных россиян.

В минувшем году снизилось число россиян, чьи доходы не достигают прожиточного минимума.

Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По её подсчётам, таких граждан страны стало меньше на 400 тыс. человек, или 12,9 % населения. При этом ещё в январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности достиг отметки в 13,3 %.

Лидером по бедности оказалась Республика Тыва (40,5 %) с низким уровнем занятости и хорошими показателями по рождаемости. Благополучными регионами считаются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.

Голикова назвала уменьшение уровня бедности вдвое национальной целью номер один. Эту же задачу в мае 2018 года ставил глава государства Владимир Путин. Решить вопрос чиновникам нужно до 2024 года, а выход вице-премьер видит в увеличении соцподдержки и росте экономики.

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#Новости#Общество#Правительство РФ#Благосостояние#Татьяна голикова#Уровень бедности
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