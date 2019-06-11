Меньше всего бедных живёт в Белгородской области и в Ямало-Ненецком округе

Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По её подсчётам, таких граждан страны стало меньше на 400 тыс. человек, или 12,9 % населения. При этом ещё в январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности достиг отметки в 13,3 %.