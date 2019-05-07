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Posted 7 мая 2019, 07:00

Published 7 мая 2019, 07:00

Modified 20 августа 2024, 01:09

Updated 20 августа 2024, 01:09

3 млн рублей потратят на перевозку участников военно-патриотических сборов

3 млн рублей потратят на перевозку участников военно-патриотических сборов

7 мая 2019, 07:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госзакупки
Более 2000 белгородцев участвуют в этом году в военно-патриотических сборах.

Контракт на оказание транспортных услуг в 2019 году заключили с ООО «Доброхот». Общий полезный километраж всех задействованных транспортных средств составляет 9 375 км.

Всего в военно-патриотических сборах в этом году участвуют 2 092 человека из 40 образовательных организаций области. Молодые люди поедут в четыре лагеря, расположенных на территории Белгорода, Ровеньского района, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

Перевозчик гарантирует наличие полиса страхования пассажиров от несчастных случаев и действующего страхового полиса ОСАГО владельца транспортного средства. К местам сборов белгородцев отвезут на комфортабельных автобусах с кондиционером, телевизором, микрофоном и багажным отсеком.

Закончатся сборы в этом году 31 мая.

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