3 млн рублей потратят на перевозку участников военно-патриотических сборов

Posted 7 мая 2019, 07:00
Published 7 мая 2019, 07:00
Modified 20 августа 2024, 01:09
Updated 20 августа 2024, 01:09
Контракт на оказание транспортных услуг в 2019 году заключили с ООО «Доброхот». Общий полезный километраж всех задействованных транспортных средств составляет 9 375 км.
Всего в военно-патриотических сборах в этом году участвуют 2 092 человека из 40 образовательных организаций области. Молодые люди поедут в четыре лагеря, расположенных на территории Белгорода, Ровеньского района, Шебекинского и Яковлевского городских округов.
Перевозчик гарантирует наличие полиса страхования пассажиров от несчастных случаев и действующего страхового полиса ОСАГО владельца транспортного средства. К местам сборов белгородцев отвезут на комфортабельных автобусах с кондиционером, телевизором, микрофоном и багажным отсеком.
Закончатся сборы в этом году 31 мая.