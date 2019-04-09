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Posted 9 апреля 2019,, 08:44

Published 9 апреля 2019,, 08:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Жительница Белгорода борется за титул «Мисс Россия − 2019»

9 апреля 2019, 08:44
В конкурсе участвуют 50 девушек со всей страны.

Белгород представляет Наталья Воробьёва – на своей странице во «ВКонтакте» она призывает всех неравнодушных поддержать её и отдать голос на сайте конкурса.

Голосовать можно ежедневно. Три девушки с наибольшим количеством голосов смогут рассказать о своём родном городе на всю страну.

Торжественная церемония награждения «Мисс Россия − 2019» состоится 13 апреля в концертном зале Barvikha Luxury Village.

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#Новости#Общество#Конкурс красоты#Мисс россия#Наталья Воробьёва
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