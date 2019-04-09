Жительница Белгорода борется за титул «Мисс Россия − 2019»

Posted 9 апреля 2019,, 08:44
Published 9 апреля 2019,, 08:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгород представляет Наталья Воробьёва – на своей странице во «ВКонтакте» она призывает всех неравнодушных поддержать её и отдать голос на сайте конкурса.
Голосовать можно ежедневно. Три девушки с наибольшим количеством голосов смогут рассказать о своём родном городе на всю страну.
Торжественная церемония награждения «Мисс Россия − 2019» состоится 13 апреля в концертном зале Barvikha Luxury Village.