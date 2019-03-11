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Posted 11 марта 2019,, 12:45

Published 11 марта 2019,, 12:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Отечественная продукция не отвечает требованиям чаще импортной

11 марта 2019, 12:45
Специалисты регионального Роспотребнадзора изучили за минувший год тысячи проб пищевой продукции и проверили сотни производителей, общепитов и торговых точек.

Результаты оказались не самыми положительными: из отобранных 5,5 тыс. проб требованиям по удельному весу не отвечали 3,1 % отечественной продукции, тогда как среди импортных конкурентов проблемы обнаружились всего у 0,1 %.

За год из оборота изъято 276 партий продуктов общим весом свыше 8,2 тонны без документов, полной и достоверной информации, а также с истёкшим сроком годности.

Из 1,1 тыс. проб молочной продукции гигиеническим требованиям по физико-химическим и микробиологическим показателям не соответствовали 3,7 % проб, по жирнокислотному составу и наличию стеринов – 2,4 %.

Также за 2018 год управление наложило 606 штрафов и проинспектировало 474 объекта, занятых в сфере производства продуктов, общественного питания и торговли.

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#Новости#Экономика#Роспотребнадзор#Продукция#Импорт
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