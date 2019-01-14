Белгородка Галина Скиба сыграла в Матче звёзд Женской хоккейной лиги

34-летняя нападающая сборной России родилась в Харькове, но уже в раннем возрасте переехала в Белгород. Начинала с фигурного катания, но позже вместе с братом пошла в хоккей. Тренировалась с мальчишками. В 18 лет получила предложение от нижегородского СКИФа, за который выступала до 2006 года. Потом перешла в подмосковное «Торнадо». Её команды 11 раз становились чемпионами России.