Белгородка Галина Скиба сыграла в Матче звёзд Женской хоккейной лиги

Третий Матч звёзд ЖХЛ прошёл на льду «Нефтехим-Арены». Команда Западной конференции оказалась сильнее Восточной – 4:2. Восток отличился первым, но во втором периоде их соперники забросили три шайбы подряд. После этой победы Запад вышел вперёд в противостоянии в Матчах звёзд – 2:1.
В составе победителей весь матч провела белгородка Галина Скиба. За 19 смен на льду она не отметилась результативными действиями, но находилась на площадке, когда её команда забрасывала шайбу, и заработала один балл в показателе «+/-».
34-летняя нападающая сборной России родилась в Харькове, но уже в раннем возрасте переехала в Белгород. Начинала с фигурного катания, но позже вместе с братом пошла в хоккей. Тренировалась с мальчишками. В 18 лет получила предложение от нижегородского СКИФа, за который выступала до 2006 года. Потом перешла в подмосковное «Торнадо». Её команды 11 раз становились чемпионами России.
В составе сборной России Галина Скиба сыграла в восьми чемпионатах мира и двух Олимпиадах. В 2013 и 2016 годах вместе с командой она завоевала бронзовые медали чемпионатов мира.