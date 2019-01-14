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Белгородка Галина Скиба сыграла в Матче звёзд Женской хоккейной лиги

14 января 2019, 07:01
Фото: khl.ru
В Нижнекамске Запад переиграл Восток.

Третий Матч звёзд ЖХЛ прошёл на льду «Нефтехим-Арены». Команда Западной конференции оказалась сильнее Восточной – 4:2. Восток отличился первым, но во втором периоде их соперники забросили три шайбы подряд. После этой победы Запад вышел вперёд в противостоянии в Матчах звёзд – 2:1.

В составе победителей весь матч провела белгородка Галина Скиба. За 19 смен на льду она не отметилась результативными действиями, но находилась на площадке, когда её команда забрасывала шайбу, и заработала один балл в показателе «+/-».

34-летняя нападающая сборной России родилась в Харькове, но уже в раннем возрасте переехала в Белгород. Начинала с фигурного катания, но позже вместе с братом пошла в хоккей. Тренировалась с мальчишками. В 18 лет получила предложение от нижегородского СКИФа, за который выступала до 2006 года. Потом перешла в подмосковное «Торнадо». Её команды 11 раз становились чемпионами России.

В составе сборной России Галина Скиба сыграла в восьми чемпионатах мира и двух Олимпиадах. В 2013 и 2016 годах вместе с командой она завоевала бронзовые медали чемпионатов мира.

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