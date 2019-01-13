Белгородский женский экипаж примет участие в «Танковом биатлоне – 2019»

К танковому биатлону в рамках игр «Арми-2019», которые пройдут с 3 по 17 августа, на базе танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области сформируют женский экипаж.
В экипаж на должности командира танка Т-72Б3, наводчика-оператора и механика-водителя войдут три девушки из десяти претенденток – военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии, сообщили в пресс-службе ЗВО.
Три победительницы отбора пройдут подготовку в учебном центре во Владимирской области. Там они будут водить боевую машину, стрелять из орудия танка и пулемёта, сдадут зачёты по боевой стрельбе, загрузке боеприпасов и вождению.
Игры «Арми-2019» примут 24 военных полигона в 11 странах. Победителей определят в 31 военном конкурсе. Приглашения от Минобороны РФ получили 86 государств.