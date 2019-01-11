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Выходные в Белгородской области начнутся с тумана, сильного ветра и гололедицы

11 января 2019, 12:15
Фото: pixabay.com
Непогода ожидается в регионе в субботу, 12 января.

В Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Пройдёт снег, местами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с днём. Порывы могут достигать 16 м/с.

Ночью ожидается мороз 8-13º. При прояснениях столбик термометра опустится до 17º мороза. Днём температура воздуха составит 5-10º мороза.

В региональном МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности при плохой погоде. В сильный ветер избегайте недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередачи. Машины лучше всего оставить в гаражах и на закрытых стоянках.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам – быть внимательными на зебре и тротуарах. По возможности автомобилистам следует отказаться от поездок во время тумана.

О происшествиях сообщайте по бесплатному телефону службы спасения 112. Звонки принимаются круглосуточно, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.

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