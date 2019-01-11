Выходные в Белгородской области начнутся с тумана, сильного ветра и гололедицы

В региональном МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности при плохой погоде. В сильный ветер избегайте недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередачи. Машины лучше всего оставить в гаражах и на закрытых стоянках.